Yıldırım Demirören: Coşku ve heyecanla sponsorluk yapacağız

Sponsorluk imza töreninde Misli.com’u temsilen konuşan eski TFF Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, “Sporun gelişimi bizim temel odağımız” dedi. 2000 yılından beri sporun içinde olduğunu belirten Demirören, “Türk futbol tarihinde 2. Lig ve 3. Lig’e en büyük destek benim dönemimde oldu. Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, bu desteği artırarak devam ettirdiği için mutluluk duyuyorum. Misli.com, Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak isteyen, gözünü yukarılara diken 106 kulübümüzü gönülden destekliyor. 58 ilimizde ve 101 stadımızda sizlerle birlikte olacağız. Tam 106 takıma coşku ve heyecanla sponsorluk yapacağız, yaklaşık 2 bin 600 sporcu kardeşimize güç katacağız. 2. Lig ve 3. Lig’e ismimizi verdiğimiz ve Türk futbolunun yanında olduğumuz için onur duyuyoruz.” dedi.

‘Ekonomiyi büyütmek için...’

Demirören, “Futbol, basketbol ve voleybol sporlarına bugüne kadar verdiğimiz desteği devam ettirirken, ilgimizi alt liglere de yönlendirerek ülke sporuna daha fazla değer katmak, futbolumuzun marka değerini alt liglerle birlikte yükseltmek ve bu sayede futbol ekonomisini büyütmek amacıyla TFF 2’nci ve 3’üncü Lig’in isim sponsoru olma kararı aldık. Resmi bir bahis platformu olarak, oyunlar üzerinden toplanan vergiler ile endirekt olarak Türk sporuna ve spor ekonomisine verdiğimiz katkı gerçekten çok büyük ve önemli. Gerçekleştirdiğimiz sponsorluklar ile verdiğimiz direkt katkıyı da hesapladığımızda başta futbol olmak üzere, Türk sporu için oluşturduğumuz katma değeri görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Sadece maddi destek değil

Anlaşmanın sadece maddi destek olarak algılanmaması gerektiğini belirten Yıldırım Demirören, gerçekleştirdikleri bu sponsorluk ile alt liglerin daha yakından takip edilmesine katkı vereceklerini söyledi. Demirören, statların durumuna göre yayın politikası izleneceğini ifade ederek, Misli.com uygulamasını indiren herkesin karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edeceğini de sözlerine ekledi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Yalçın Uygun, imza töreni öncesi Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay ile bir araya geldi.