Türk Milli Takımı’nda forma giymiş yıldız isimlerden, özellikle 2002 Dünya Kupası’nda Ay-Yıldızlılar’ın 3. olduğu kadronun en değerli parçalarından biri olan Yıldıray Baştürk, Almanya’nın futbola başlaması hakkında konuştu. Bundesliga ve 2. Bundesliga’da 279 maça çıkan 41 yaşındaki futbol adamı şunları söyledi: “Başlangıç olarak olumlu gözüküyor. Dikkatimi çeken nokta takımların kondisyon açısından istenilen seviyede olmamalarııydıı. Beklenmedik bir şekilde yaşananlar, belirsizlik, aranın uzunluğu gibi nedenlerden futbolcular son bölümlerde düşüşler yaşadı. Bir başka dikkati çeken olay da seyircisiz oynamanın deplasman takımlarına yaramasıydı.”

‘Hükümet çok dikkatli’

“Borussia Dortmund hariç diğer takımlar içerde kazanamadı. Burada önemli olan teknik adamların fizik yüklemeden çok takımlarını psikolojik olarak iyi hazırlaması. Çünkü fizik olarak bu dönemde yükleme yapmak kolay değil. Dortmund’u çok beğendim. Fizik kalite olarak da psikolojik olarak da çok diri gözüktü. Hertha Berlin, Bayer Leverkusen iyi başlayanlar. Ayrıca buradaki en büyük beklenti vakasız, kazasız başlayıp bitirmek. Kulüpler mali anlamda zordalar ve başlayıp bitirmek ekonomik anlamda çok önemli. Hükümet dikkatle izliyor ve en küçük bir disiplinsizliğe taviz yok.”

‘Ellerinden geleni yapıyorlar’

“Vaka sayısı artması halinde hemen ligi durdururlar. Bu istenmeyen bir durum. Çünkü böyle bir sıkıntı olursa çözüm bulmak zorlaşır. Bu yaşanırsa lig hakkında nasıl karar alınır göreceğiz. Ama burası Almanya, her şeyi iyi uygulamada başarılı oldukları için futbolda da dünyaya iyi bir örnek olmak için büyük çaba gösteriyorlar. Buradan Türkiye’nin de bu süreci çok başarılı götürdüğünü görüyoruz. Belli kesimler Türkiye’den böyle başarılı bir performansını görünce takdirle karşılıyor. Böyle giderse Türkiye’de normalleşme sürecinde futbola döner.”

Tunç Kayacı