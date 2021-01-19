Yıldıray Baştürk: Mesut Özil Türk futbol tarihinin en büyük transferi

Almanya'da doğup, büyüyen, eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk, Mesut Özil'in Türk futbol tarihinin en iyi transferi olduğunu söyledi.

"AVRUPA KUPALARINDA BAŞARILI OLMAK İÇİN FENERBAHÇE'YE GELDİ"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Baştürk, "Mesut'un çocukluğundan bu yana Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. Benim için sürpriz olmadı. Fenerbahçe'ye transfer olacağını biliyordum. MLS'e mi gidecek, Türkiye'ye mi gidecek şeklinde ikili bir ayrım vardı önünde. Son dönemde Türkiye'ye çok fazla gelip gitmeye başlamıştı. Belki bir iki sene öncesinde İngiltere'de devam etmek ya da ABD'ye gitmek istiyordu. Ama son 2 sene fikirlerini değiştirdi. Eşi İstanbul'da yaşamayı çok istiyordu. Bence bu iş çok büyük etkendi. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile bir vizyon belirlediler. Avrupa'da Fenerbahçe'yi başarılı yapmak istiyorlar. Mesut bu amaçla geldi. Tabii ki Acun Ilıcalı'nın da büyük bir etkisi oldu" dedi.

Yıldıray Baştürk, "Kariyer açısından, marka açısından Türk futbol tarihinin en iyi transferi Mesut Özil. Kariyer ve marka açısından bugüne kadar Mesut'tan daha iyisi yok. 32 yaşında, çok ileri bir yaştı olmadığı için bence Mesut bir numara... Mesut Özil, Roberto Carlos ve Dider Drogba bence Türk futbol tarihinin en iyi 3 transferi..." şeklinde konuştu.







