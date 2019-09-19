Yıkılmaz kale Fernando Muslera

Galatasaray, Club Brugge deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılıp Şampiyonlar Ligi’ne 1 puanla başlarken, gecenin kahramanı Fernando Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi, iki yüzde yüzlük gol pozisyonunda yaptığı kurtarışlara ek olarak, savunma arkasına atılan toplarda kademeye girerek defansı rahatlattı. Muslera’nın performansı, Galatasaray’ı ayakta tutan en önemli detaylardan biri oldu.

Stoperler yine korkuttu

Fernando Muslera’nın önünde görev yapan Marcao - Luyindama ikilisi ise gecenin aksayan unsurlarıydı. Sezona iyi başlayamayan stoper hattı, hem yedikleri çalımlarla hem de hücuma çıkışlarda kaptırdıkları toplarla dikkat çekti. Terim sık sık kenara gelerek savunma oyuncularını uyarmak zorunda kaldı.