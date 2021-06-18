Galatasaray , 38. başkanını seçiyor. 5 adaydan birisi olan Yiğit Şardan, dijital dönüşümle birlikte kulübün gelirini 1.2 milyar TL'ye çıkayı amaçlıyor. Abdurrahim Albayrak da Yiğit Şardan'ın listesinde olan isimlerden. Geçtiğimiz günlerde camiadan gelen baskılar nedeniyle aday olduğunu açıklayan Yiğit Şardan, Galatasaray Spor Kulübü’nde Başkan Yardımcılığı, Basketbol Federasyonu’nda Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yiğit Şardan, seçimde gri renkli oy pusulasına sahip olacak.

Yiğit Şardan kimdir, serveti ne kadar? Yiğit Şardan nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

1963 yılı İstanbul doğumlu olan Mehmet Yiğit Şardan, ortaokulu Galatasaray Lisesi’nde, liseyi Robert Koleji’nde okumuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'ni bitirmiştir. Reklam, İletişim ve TV içeriği alanlarında uzun yıllardır faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. 1992 yılında reklam kariyerine bir süre ara vererek Türkiye’nin en büyük televizyonlarından ATV'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanı olan Şardan 2013 yılında fikri ve sınai mülkiyete tabi yaratıcı endüstrileri bir araya getirmek, geliştirmek gayesiyle YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan, Galatasaray Spor Kulübü’nde Başkan Yardımcılığı, Basketbol Federasyonu’nda Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Formula 1 Komitesi kurucu üyesidir.

Yiğit Şardan'ın listesinde kimler var?

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.