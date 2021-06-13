Galatasaray 'ın 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan isimlerden, aynı zamanda kulübün eski yöneticilerinden olan Yiğit Şardan, FANATİK'e özel açıklamalar yaptı. Mevcut Mustafa Cengiz yönetiminin devamı olmakla itham edilen Şardan, kendisine haksızlık yapıldığını belirterek, samimi ifadeler kullandı.

"Karalama kampanyası başladı"

Adaylığınızın seçimin kaderini değiştirdiğini düşünüyor musunuz?

"Daha adaylığımı açıklamadan Ottoman Otel’de bir toplantı yapıldı. Birleşme çağrısı yaptı diğer üyeler. Ne oldu da böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu anlamıyorum. Sonra yine adaylığımı açıklamadan sosyal medyada şahsıma karalama kampanyası başlatıldı. Onu da çok talihsiz buluyorum. Beni neden bu kadar karalamaya çalışıyorsunuz? Bu bir hizmet yarışı, neden birbirimizi karalayalım? Tüm adaylar benim tanıdığım insanlar. Ben bu seçime diğer adayların şu günkü durumda Galatasaray’ın yükünü kaldıramayacağını düşündüğüm için girdim."

"Her mevkide alternatif var"

Başkan seçilirseniz işe nereden başlayacaksınız?

"Futbol takımının sezonu açması, transferler, teknik direktör konularının ivedilikle çözülmesi lazım. Burada vakit kaybedemeyiz. Her mevkiye alternatifler üretiyoruz. Şu an yetkim olmadığı için tabii ki bitiremiyoruz sözleşmeleri. Bu aşamayı atlattıktan sonra gelir arttırıcı projeleri hayata geçirmemiz lazım. Bu konudaki önceliğim dijital dönüşümü sağlamak. Benim dönemimde sponsorluk gelirleri çok büyüktü. Biz zamanında sadece formamızdan 14.5 milyon Dolar alıyorduk. Bugün sponsorlar çok cömert olmasına rağmen 30 milyon Lira verildi. Çok iyi para, sakın yanlış anlamayın. Ama eskiye oranla fark çok büyük. Bunun açığını ancak dijital projelerle kapatabiliriz."

1.2 milyar Lira’ya da çıkabiliriz

"Çok önemli bir listem var. Hepsi işinde çok başarılı insanlar. Benim şirketlerim bugün Türkiye’nin en büyük Yo uTube içeriği üreten ilk 5 arasında. Şimdi biz kafa kafaya verdiğimizde Galatasaray’a ilk etapta 450 milyon Lira gelir sağlayabiliriz. Ama ben daha agresif bir hedef koydum. Her şeyi doğru yaparsak 1.2 milyar Lira’ya da çıkabiliriz."

'Teknokent binaları yapabiliriz'

"Kemerburgaz ile ilgili önemli sorunlar çözüldü. Oraya A takımı taşıyacağız. 6 tane saha yapmayı planlıyoruz. Büyükçekmece’ye hem spor hem de eğitim alanı yapmak istiyoruz. Orası bir eğitim yuvası olacak. Atatürk’ün dediği gibi ‘zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek önceliğimiz olacak. Stadın orada yapacağımız basketbol salonunun altına hem de Mecidiyeköy’deki otel projesinin olduğu yere güzel teknokent binaları yapabiliriz. Ada sorununu da kesin çözeceğiz."

'Cengiz'in adını kimse bilmiyordu'

Şu anki yönetimin devamı niteliğinde olduğunuz eleştirileri yapılıyor, ne dersiniz?

"Rakamlarla yalan söylüyorlar. 16 kişilik yönetim kurulumda sadece 2 kişi var. Bu ikisinin olmaması çok garip olurdu. Ben üçüncüsünün de Kaan Kançal olmasını çok istedim. Maalesef Kaan çok yorulduğu için olmadı. Bu insanlar Galatasaray’ın hafızası. Güncel bütün sorunları biliyorlar. Bunları almazsanız hafızayı sıfırlıyorsunuz. Keşke onlar da alsaydı. Diğer kurullardaki arkadaşlarım da ne olursa olsun hepsi benim fikir danışacağım kişiler. Bana Mustafa Cengiz’in devamı demek haksızlık. 20 yıldır bu camianın içindeyim. Mustafa Cengiz’in üç seneye kadar bu camiada kimse ismini bilmiyordu. Ben nasıl onun devamı oluyorum? Ben önceki dönemde başkan adayı olduğumda siz Mustafa Cengiz’in adını duymuş muydunuz?"

'Zidane'ı getireceğim mi diyeyim'

Futbolla ilgili aksiyonunuz hazır mı? A planınız Fatih Terim mi?

"Benim ne A planım ne B planım hiçbir antrenör değil şu anda. Ben bu konuda tamamen beyaz bir sayfa açacağım. Yani benim şu anda ne A planım Fatih Terim, ne de B planım Fatih Terim değil! Ben insanların ‘Bizim A planımız Fatih Terim B planımız da Fatih Terim' demesini çok yakışıksız buluyorum. Siz Fatih Terim’den prim yaparak Galatasaray başkanlığına mı yürümek istiyorsunuz? Bu Galatasaray başkanlığına yakışır mı? Antrenör ismi zikrederek başkanlık mı olur? Ben de çıkıp Zidane’ı getireceğim mi diyeyim? Tabii ki opsiyonları değerlendiriyorum. Ama bunu bugünden açıklamam."

Okan Buruk’la görüşüp anlaştığınız iddiaları var...

"Yok öyle bir şey. Bunların hepsi spekülasyon. Seçime kadar daha kimler için yazılacak bu çok merak ediyorum."

Listenizi nasıl değerlendirirsiniz?

"Bizim yönetimimiz çok daha tecrübeli. Özellikle Abdurrahim Albayrak ve ben diğer bütün yönetimlerin toplamından daha tecrübeliyiz. Adayların hiçbirisi çok önemli vazifeler üstlenmedi. Üç başkan gördüm. Üçü bir gün yöneticilik yapmadan Galatasaray Başkanı oldular. Bu iş bu kadar kolay değil. Bu şeye benziyor, Harp Akademisi’nden mezun oluyorsun, mezuniyet töreninde seni Genelkurmay başkanı yapıyorlar."

Röportaj: Metin Karabaş - Fotoğraflar: Saycan Sayım



















