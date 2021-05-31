6 başkan adayından, seçime gireceğini en son açıklayan isim olan Yiğit Şardan'ın, başkanlık koltuğuna oturması durumunda Fatih Terim'le yola devam etmeyeceği öğrenildi. Özellikle sicil ve denetim kurulunu, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in ekibinden oluşturan Şardan'ın ekibi de Terim'e sıcak bakmıyor.

'Terim özür dilerse...'

Şardan'ın listesinde bulunan Serkan Sevim, "Fatih Terim gelir özür diler yanlış anlaşıldım diye konuşursa, biz de yapıcı konuşmalar yapabiliriz. Galatasaray'ın en önemli makamı Galatasaray başkanlık makamıdır" sözleriyle bu durumu açıkça belirtti. Yiğit Şardan da takımı mutlaka yabancı bir ekole teslim etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Şardan'ın şimdiden birkaç teknik adamla temasa geçtiği kaydedildi.

Metin Karabaş