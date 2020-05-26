Yiğit Kerem kimdir? Yiğit Kerem kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı Lacivertli ekibin, TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen Yiğit Kerem ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.

Sarı Lacivertli ekibin, bu transferde ısrarcı olduğu ve Manisa ekibine resmi teklif yapacağı ifade edildi.

Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan Barış Sungur ve Derince Spor Kulübü'nde forma giyen Yiğitali Bayrak'la da temasta olduğu gelen haberler arasında.

Yiğit Kerem kimdir?

25 Kasım 2004 doğumlu olan Yiğit Kerem, orta sahada görev alıyor. Manisa Futbol Kulübünün açmış olduğu yaz futbol okullarında 2012 yılında keşfedilen Yiğit, 2014 yılında Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısına katıldı. İzmir’de düzenlenen Pınarbaşı Cup Turnuvası’nda, ‘Geleceğin Yıldız Adayı’ ödülünü alan genç yetenek, daha sonra düzenlenen bir başka turnuvada ise ‘En iyi oyuncu’ seçilmişti.

2019 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Yiğit'in Manisa ekibiyle 2020 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'da 2 maça çıkan ve 57 dakika görev alan Yiğit, U16 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.