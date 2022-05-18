Yiğit 'Kecth' Meral: Bize güvenenlerin yüzünü kara çıkarmayacağız

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE Esports, dünyanın dört bir yanından en iyi profesyonel takımların bölgesel güçlerini sergileyeceği 2022 PUBG MOBILE Pro League Bölgesel Bahar Şampiyonası (PMPL) programının detaylarını paylaştı. Ülkemizden takımlarının mücadele edeceği ve 2,3 milyon TL (150 bin dolar) ödül havuzu bulunan 2022 PMPL Avrupa Bahar Şampiyonası 19- 22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Bu zorlu maçlar öncesi Fire Flux Esports takımından Yiğit "Kecth" Meral, FANATİK'in konuğu oldu.

İşte başarılı oyuncunun sorularımıza verdiği yanıtlar:

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, inanılmaz bir turnuvaya imza attı. Bu serüvende finallerde olmak için sizin nasıl bir duygu?

Mükemmel bir duygu. Bütün Avrupa'nın büyükleri bu turnuvada. Bundan dolayı da mutluyuz.

PUBG MOBILE'da oyun anlamında baktığımızda en belirgin özelliğiniz ve sizi rakiplerinizden bir adım öne çıkartan durum nedir?

Soğukkanlı ve stres altında oyun oynayabiliyorum. Risk almayı çok seviyorum. Bundan dolayı da agresifliğim buradan geliyor olabilir. Takım olarak da biz hem oyun içi hem de oyun dışında yakın arkadaşız. Ve bu durumun da oyunumuzu etkilediğini düşünüyorum.

Avrupa Bahar Şampiyonası Finalleri'ne gidiyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim?

Gurur verici bir durum. Sonuçta böylesine büyük bir turnuvada Avrupa'nın en iyileri ile karşılaşacağız. Bu da hoş ve heyecan verici bir duygu.

PUBG MOBILE ile nasıl tanıştın ve espor maceranı bizlerle biraz paylaşır mısın?

Biz daha önce de arkadaşlar arasında PUBG MOBILE oynuyorduk. O dönem üniversitedeydim. Üniversiteler arası kampüs turnuvası vardı. İlk turnuvam o şekilde başladı. O turnuva sonrası yavaş yavaş işin içine girmeye başladım.

Espora geçiş yaptığınızda aileniz ilk başta nasıl tepki gösterdi?

Ben küçüklüğümden beri oyun oynadığım için aslında beni çok yanlış anlamadılar. Sadece esporun ne olduğunu bilmiyorlardı. İşin içine para, sözleşmeler ve turnuvalar girdiği için konuyu detaylıca anlatmak zorunda kaldım. Önce biraz şüphelilerdi ama daha sonra onlardaki bu şüpheyi kırdım.

Son olarak büyük final öncesi buradan takipçilerine ve fanlarına ne demek istersin?

Bizi destekleyenlere ve destekleyecek olanlara şimdiden teşekkür ederiz. Sonuçta bir turnuva ve Battle Royale oyunlarında ne olacağı hiç belli olmuyor. İyi olan kazanacak tabii ama gönüller bizden yana. Biz de şampiyonluğu çok istiyoruz. Fire Flux Esports takımına çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz yeni geldik buraya. Yani daha yeni bir aşamadayız kulüple. Gerçekten bizden desteklerini hiç esirgemiyorlar. Aynı şekilde hayranlarımız ve takipçilerimiz de... İnşallah hiçbirinin yüzünü kara çıkarmayacağız.

Mehmet Caner Kolağasıgil / FANATİK ÖZEL