Yiğit Caner Aydın: Hedefim olimpiyat kürsüsünde yer almak

Yiğit Caner Aydın, "2017 ve 2019 yıllarında takım halinde 2 dünya şampiyonluğu elde edip rekor kırdık. 2019'da bireysel olarak Avrupa şampiyonluğu kazandım. Şimdiki hedefim ise temmuz ayında Çekya'daki kota yarışlarında başarılı olup, Ağustos ayında olimpiyat kürsüsünde yer almak" dedi.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN AŞI ÖNCELİĞİ BİZİ RAHATLATTI"

Milli okçu Yiğit Caner Aydın, "Tam kapanma sürecinde Okçular Vakfı'nın sağladığı izole antrenman imkanları doğrultusunda çalışmalarımızı haftanın 5 günü sürdürüyoruz. Ayın 12 günü Milli Takım kamplarımız oluyor. Günde 5-6 saat antrenman yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Tokyo Paralimpik Oyunları için kota alan ve kota mücadelesi veren, 'Olimpiyat Havuzu'ndaki sporcular için aşı önceliği sağlaması sonrası ilk doz aşılarımızı olduk. Bu da bizi psikolojik açıdan da rahatlattı" diye konuştu.

"ÖNCELİKLİ HEDEF ÇEKYA'DA TOKYO KOTASINI ALMAK"

"Şu anda tüm konsantrasyonum 2-10 Temmuz tarihlerinde Çekya'nın Nove Mesto kentinde düzenenecek olan Dünya Sıralaması Turnuvası'nda. Buna bir kota telafi yarışı da diyebiliriz" diyen Aydın, "Mayıs 2020'de İtalya'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası önce ertelendi sonra tamamen iptal oldu. O turnuvada Avrupa kıtasına verilen tek kota şampiyona ait olacaktı. Yarışma yapılsa, Temmuz ayında kota şansım olmayacaktı. Ancak İtalya'daki iptal kararıyla birlikte oradaki tek kota da Çekya'da tüm kıtalara açık olan 2 kotaya eklenince şimdi şansım 1'ken 3'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

"TOKYO'DA KÜRSÜYE ÇIKIP ÜLKEME MADALYA GETİRMEK İSTİYORUM"

Yiğit Caner Aydın, 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek olan Paralimpik Oyunları'nda kürsüye çıkacağına inandığını belirterek, "Hayalim hep Tokyo'da kürsüye çıkmak. Başarı ya da başarısızlığa hazırım ama ben hep bir şeyler için emek verip sonrasında akışa bırakma taraftarıyım. Elimden gelenin en iyisini yaptığımda bir şekilde kapıların açılacağını hissediyorum. Kaza geçirmeden önce 2012 yılında Londra Olimpiyatları'nı izleyip, 'Keşke bir gün sporcu olup olimpiyatlara katılsam' demiştim. Şimdi bu hayali yaşama zamanımın geldiğini hissediyorum" diye konuştu.

"TEKERRENK, TÜM TÜRKİYE'NİN PROJESİDİR"

Türkiye'de tekerlekli sandalye kullanıcıları ve bedensel engelli bireylere bakış açılarını değiştirmek istediğinin altını çizen ve TekeRRenk Projesi'ni başlatan Aydın, "Bu proje, kaza sonrası bana yüklendiğine inandığım misyonumun yansıması gibi. ABD'de yaşayan arkadaşım Işıl Tanyeri ve onun arkadaşı Birnur Temel ile yoldayız. Proje fikri Birnur Temel'e ait. Adını vermek ise bana kısmet oldu" dedi.

Yiğit Caner Aydın, "Tekerlekli sandalye kullanan bireylerin hikayelerini dinleyen Birnur Temel, bu hikayeleri desenlere döküp renklerle tekerleklere işliyor. Herkes, hikayesine sahip çıkma şansı yakalıyor. Türkiye'de tekerlekli sandalyeye mahkum olma ve mağduriyet romantizmi söz konusu olabiliyor. Kolaylaştırıcı bir unsur olan tekerlekli sandalyeye dair negatif algıyı değiştirmek istiyoruz. Gelecekte bir fon oluşturup, bedensel engelli bireylerin kendilerine uygun sandalyelere sahip olmasını amaçlıyoruz. Bu proje, tüm Türkiye'nin projesidir" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ FUTBOL AKADEMİSİ VE TEKERLEKLİ SANDALYE TAKIMI'NA TEŞEKKÜR EDERİM"

TekeRRenk Projesi'ne kulüp bazında öncülük eden Beşiktaş'tan da bahseden Yiğit Caner Aydın, "Bir Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş Futbol Akademisi ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın TekeRRenk Projesi'ne verdiği destek benim için çok değerli. Futbol Altyapı, Kadın Futbol, Espor ve Spor Okullarından Sorumlu Yönetici Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol Akademi İcra Kurulu başkanı Hasan Sarıgül ile BJK Bedensel Engelliler Spor Şubesi Genel Menajeri Erdem Göksel'e çok teşekkür ederim. Yakın gelecekte TekeRRenk Kupası veya spor festivali benzeri bir etkinlik de hayal ediyoruz. Pek çok belediye ve büyükşehir belediyesiyle de fikir alışverişi yapıyoruz" dedi.

Aydın, "TekeRRenk tüm topluma ait olan; kurum ve kişiler ya da siyasi çerçeveye bağlı olmayan sosyal bir oluşumdur, hep de öyle kalacaktır. Sporcularla başlayıp halka ve özellikle bedensel engelli çocuklara ulaştığımız bu projenin, kâr amacı gütmeden iyi hissetmek ve iyi hissettirmekten başka amacı yoktur" diyerek sözlerini sonlandırdı. (DHA)