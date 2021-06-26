Edirne’de düzenlenen Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları için kentte bulunan ve kota barajını geçen Yiğit Aslan, AA muhabirine, çalışmalarını antrenörü Gjon Shyti ile ENKA Spor Kulübünde devam ettirdiğini söyledi.

Salgın dönemini verimli şekilde geçirdiğini belirten 18 yaşındaki sporcu, "Bu süreçte çalışmalarımı hızlandırdım. Antrenörümle yoğun bir çalışma programı uyguladık. 8 yıldır yüzüyorum. 12 yaşındayken kendime olimpiyat hedefi koymuştum. İlk hedefimi gerçekleştirdim. Tokyo Olimpiyatları’na katılacağım. 2024’te de madalya almak istiyorum. İkinci hedefim için daha çok çalışacağım. Erkekler serbest stil 800 metrede 7:51.60’lık dereceyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardım. Ülkemi olimpiyatlarda temsil edeceğim için çok mutluyum ve gururluyum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Daha önce Kayseri TOHM’da Corrado Rossa ile çalışıyordum, son iki aydır da Ankara TOHM’da çalışıyorum." diye konuştu.

Son bir yıldır günde çift antrenman yaptığını anlatan Yiğit Aslan, her gün yaklaşık 5 saat yüzdüğünü dile getirdi.

Çocukluk hayali olan olimpiyatlara katılacağı için mutlu olduğunu aktaran milli sporcu, "Şu an 18 yaşındayım ve yüzmeye 10 yaşında başladım, 8 yıldır yüzüyorum, ilk bir yıl yüzmeyi öğrenmekle geçti. Geri kalan yıllarda da antrenmanlarıma devam ettim. Çok çalıştım gerçekten. Ailemin ve hocalarımın desteğiyle bu seviyelere geldim. Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim ve 2024’te de madalya almak için çalışmalarıma tam gaz devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Shyti: "Tokyo’da güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum"

Yiğit Aslan’ın antrenörü Gjon Shyti, sporcusunun 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Milli sporcunun genç olduğunu ve umut vadettiğini aktaran Shyti, "Yiğit ile çalışmalarımızı olimpiyatlar odaklı sürdürüyoruz. Yoğun bir antrenman programı uyguluyoruz. Bu program Tokyo Olimpiyatları’na kadar devam edecek. Orada da güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

ENKA Spor Kulübü Genel Müdürü Ekrem Ay, Yiğit Aslan’la gurur duyduklarını söyledi.

Yiğit’in Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edeceğini belirten Ay, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Zaten beklentimiz vardı. A barajını geçeceğine inanıyorduk. Yarıştan önce kendisiyle konuştum. Çok emek, alın teri döktü. Başaramasa da bu işin sonu değildi ama bu kota güzel bir başlangıç oldu. Olimpiyatlara 20’nin üzerinde sporcuyla katılacağız. Olimpiyatlarda da başarılar alacağımıza inanıyorum çünkü hepsi o ruh içerisinde. Ülkesini seven çok güzel gençler bunlar, hepsini gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.