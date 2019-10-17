Yiğido için tarihi fırsat

Milli araya 12 puanla 2. sırada giren Süper Lig’in flaş takımı Sivasspor, 8. haftanın açılış maçında Galatasaray’a Türk Telekom Stadı’nda konuk olacak. Kırmızı-Beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürürken, teknik direktör Rıza Çalımbay ve oyuncularının önünde tarihi bir fırsat var. Öyle ki Yiğidolar, Galatasaray’ı devirmesi durumunda ilk kez İstanbul’da kazanacak ve büyük hasrete son verecek. Daha önce Galatasaray deplasmanında 13 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmalardan beraberlik dahi çıkaramadı. Rıza hoca işte bu tablo üzerinden takımı motive ediyor, “Tarih yazmak bizim elimizde” diyor.

‘İsteyelim yeter’

Cuma günü kazanmaları durumunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacaklarını da hatırlatan Çalımbay, “Daha önce yapılmayanı yapabiliriz. İç sahada nasıl başarılı bir grafik çiziyorsak aynısını deplasmanda da gösterelim. Bu ekibe inancım tam. Mücadele edelim ve isteyelim yeter. Galatasaray’ı yenersek, zirveye çıkıyoruz. Bu fırsatı kaçırmayalım” sözleriyle oyuncularını ateşliyor.

Mehmet Ali Sabuncu