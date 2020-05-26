YHT seferleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, perşembe günü saat 07:00’de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İlk yüksek hızlı trenimizi sabah 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasite ile çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek” dedi.

Karaismailoğlu, sadece internet üzerinden bilet satışı yapılabileceğini ve bilet satışlarının HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu Marmaray ve Başkentray gibi şehir içi hatların da bu süreçte seferleri durdurmadıklarını anımsatarak, yavaş yavaş sefer sayılarının artırılacağını kaydetti. Konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Tren Hatları’nda da sefer hazırlıklarını başlattıklarını açıklayan Karaismailoğlu, “Yüksek Hızlı Trenlerin biletlerinin satışına Ramazan Bayramının ikinci günü başlanacak. Ancak tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak. Bilet satış işlemleri yolcuların COVİD-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirilecek. Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak” dedi.

Hızlı tren bileti alma şartları neler?

YHT’lerde her vagonun arka koltuklarının seyahat sürecinde koronavirüs şüphesi duyulan yolcuların izole edilmesi için ayrılacağını da belirten Karaismailoğlu, “Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı yaş grupları için ilgili makamlardan onaylı Seyahat İzin Belgesi zorunlu olacak. Kontrol sırasında bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahatleri iptal edilecek ve bilet ücretleri iade edilmeyecek. Yolcuların gara gelmelerinden trene binmelerine kadar ki süreçte de sosyal mesafeyi korumaları amacıyla ilgili personel tarafından denetlenmeleri sağlanacak” dedi. Tren setlerinin sefere çıkmadan önce ve sefer sonlarında dezenfekte edilmesine devam edileceğini de bildiren Karaismailoğlu, yüksek hızlı trenlerde görevli hosteslerin ilk yardım çantalarında maske ve eldiven bulundurulacağını da söyledi.

Her gün 16 sefer

Perşembe günü ilk seferin ardından gün içerisinde Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında toplam 15 seferin daha yapılacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “İlk günden itibaren, ikinci bir karara kadar her gün 16 seferimiz olacak. Seferlerimiz Bilim Kurulu’nun belirlediği önlemlerle düzenlenecek” diye konuştu.

Sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak

Güvenlik tedbirleri nedeniyle her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini de anlatan Karaismailoğlu, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların da kesinlikle trene alınmayacağını söyledi.

Gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını da belirten Bakan Karaismailoğlu, “Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. Yüksek hızlı trenlerin her sefer öncesi ve sonrasında ayrıntılı temizliği ve dezenfekte işlemleri de yapılacak. Amacımız vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için; vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz” dedi.