Yevhen Konoplyanka transferiyle ilgili resmi açıklama geldi!

Bundesliga ekibi Schalke 04'te forma giyen ve sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Yevhen Konoplyanka'nın adı, uzun bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun geleceği hakkında hocası David Wagner'in yaptığı açıklamaysa iki kulübün taraftarlarını heyecanlandırdı.

Almanya'da yayım yapan Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a konuşan 47 yaşındaki teknik adam, "Konoplyanka özel bir problem dahilinde çalışıyor. Bir yandan fit kalabilmek için antrenmanlarına devam ederken bir yandan da kendisine kulüp arıyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından bu yaz takımdan ayrılması kesinleşen yıldız ismin yeni durağının neresi olacağı ise merakla bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler