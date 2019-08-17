Yevhen Konoplyanka transferinde son dakika!

Schalke 04'ten bu yaz ayrılması beklenen Yevhen Konoplyanka'nın adı aylardır Beşiktaş'la anılıyordu. Yılan hikayesine dönen transferle ilgili Alman basınından yeni bir haber daha geldi.

17 Ağustos 2019, Cumartesi 16:41 Son Güncelleme:
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Yevhen Konoplyanka transferinde son dakika!

Yeni sezon öncesi kadrosunu bir kanat oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Beşiktaş, uzun bir süredir Yevhen Konoplyanka'nın peşinden koşuyordu. Schalke 04'ün sportif direktörü Jochen Schneider'in 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Siyah Beyazlılar'la görüştüklerini doğrulamasının ardından Alman basınından konuyla ilgili gündem yaratan bir haber geldi.

Sky Sport Almanya muhabiri Dirk Grosse Schlarmann, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Beşiktaş'ın Yevhen Konoplyanka için yürüttüğü görüşmeler sallantılı bir zeminde ilerliyor. Transfer için yapılacak ödeme, henüz netlik kazanmadı." ifadelerini kullandı. Süper Lig takımları için yaz transfer döneminin kapanmasına çok kısa bir süre kala Siyah Beyazlılar'ın Ukraynalı yıldızı kadrosuna katıp katamayacağı ise büyük merak konusu. 

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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