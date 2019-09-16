Yevhen Konoplyanka sonunda konuştu: 'Türkiye...'

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka, yaz transfer döneminin son gününde Shakhtar Donetsk'e imza atmıştı. Fenerbahçe'nin de görüştüğü iddia edilen Ukraynalı futbolcu, ülkesinde yayın yapan 2+2 kanalına verdiği röportajda Türkiye'ye neden gelmediğine yönelik bir soruya esprili bir yanıt verdi.

29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Türkiye'de bir tane en iyi var, o da Yevhen Seleznov. Ama onunla nerede rekabet edebilirdim? Böyle bir ihtimal olmadığından rotamı değiştirmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı. Seleznov, hatırlanacağı üzere TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yolunu tutmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler