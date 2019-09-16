Yevhen Konoplyanka sonunda konuştu: "Türkiye..."
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka, yaz transfer döneminin son gününde ülkesinin takımlarından Shakhtar Donetsk'e imza atmıştı. Ukraynalı yıldız, Türkiye'ye neden gelmediğine yönelik bir soruya esprili bir yanıt verdi.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka, yaz transfer döneminin son gününde Shakhtar Donetsk'e imza atmıştı. Fenerbahçe'nin de görüştüğü iddia edilen Ukraynalı futbolcu, ülkesinde yayın yapan 2+2 kanalına verdiği röportajda Türkiye'ye neden gelmediğine yönelik bir soruya esprili bir yanıt verdi.
29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Türkiye'de bir tane en iyi var, o da Yevhen Seleznov. Ama onunla nerede rekabet edebilirdim? Böyle bir ihtimal olmadığından rotamı değiştirmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı. Seleznov, hatırlanacağı üzere TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yolunu tutmuştu.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler