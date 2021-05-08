Türkiye'de Karabükspor, Akhisarspor ve Bursaspor formaları giyen Yevgen Seleznyov, kariyerini ülkesinde Kolos Kovalivka forması altında sürdürüyor. Ukraynalı golcü, Akhisarspor forması giydiği dönemde Galatasaray'a transfer sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Brutal Football'a konuşan Seleznyov, "Galatasaray, beni 3 kez istedi. Son 2'si çok zordu. O zaman Galatasaray'ın teknik direktörü aramıştı. 'Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve seni ilk 11'de oynatacağım' demişti. Grupta ise Porto, Schalke ve Lokomotiv Moskova vardı. Taraftarlar, herkes beni bekliyor, bana yazıyordu. Sonra başkan geldi ve hiçbir ücrete Galatasaray'a gitmeyeceğimi söyledi. 33 yaşındaki bana 1 milyon Euro ödüyorlardı ki neden gitmeme izin vermediklerini anlamadım. Soyunma odasında oturdum, ağladım. Benim için ağır bir darbe oldu ve Malaga'ya gittim" ifadelerini kullandı.





Galatasaray'a gitmek istediğini dile getirdiğini de aktaran Seleznyov, "Süper Kupa'dan sonra maçın en iyi oyuncusu seçilmiştim. İkinci kupayı bu şehre getirmiştim. Başkana bu kulüp için mümkün olan her şeyi yaptığımı söyledim. Bunun muhtemelen kariyerinizdeki ilk ve son kupa olacağını söyledim. Gitmeme izin vermesini istedim" dedi.