Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder, son günlerde sahada aldıkları sonuçlardan çok sosyal medyadaki bir iddiayla gündemde.

ABD’de oynadığı yetişkin filmleriyle üne kavuşan Teanna Trump, Oklahoma City oyuncularından birinin kendisine borcu olduğunu öne sürdü. Bu borcu bir türlü alamadığını belirten Trump, sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Kim olduğu merak ediliyor?

Takımın Twitter hesabını etiketleyerek bir mesaj paylaşan 24 yaşındaki oyuncu, “Oyuncunuzun bana olan borcunu ödemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Mesaj kısa sürede hızla yayılırken, söz konusu oyuncunun kim olduğu konusu sosyal medyada merak konusu oldu.

Ünlü yetişkin film yıldızı, geçtiğimiz Mart ayında yine benzer bir olayla gündeme gelmiş ve Indiana Pacers forması giyen bir NBA oyuncusuyla ilişki yaşadığını açıklamıştı.

Şu anda 24 yaşında olan Trump, Pacers forması giyen basketbolcuyla ilişki yaşadığı dönemde 16 yaşında olduğunu ve oyuncuya yaşını birkaç yıl önce söylediğini açıklamıştı.



