Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışmasına katılacak isimler açıklandı

Tahincioğlu All-Star 2019’da düzenlenecek LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışmasına katılacak basketbolcular belli oldu.

14 Ocak 2019, Pazartesi 16:27 Son Güncelleme:
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Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışmasına katılacak isimler açıklandı

Tahincioğlu All-Star 2019’da düzenlenecek LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışmasına katılacak basketbolcular belli oldu.

20 Ocak Pazar günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019’da, LeasePlan Yetenek Yarışması’nda şu isimler yer alacak:

Şehmuz Hazer (Banvit)

Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)

Hasan Emir Gökalp (Galatasaray)

Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka)

Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom)

Tahincioğlu Smaç Yarışmasında ise şu isimler yer alacak:

Chris Evans (Pınar Karşıyaka)

Kenny Gabriel (Türk Telekom)

Onural Bitim (Anadolu Efes)

Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol)

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