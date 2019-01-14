Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışmasına katılacak isimler açıklandı

Tahincioğlu All-Star 2019’da düzenlenecek LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışmasına katılacak basketbolcular belli oldu.
20 Ocak Pazar günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019’da, LeasePlan Yetenek Yarışması’nda şu isimler yer alacak:
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1084802071910588416
Şehmuz Hazer (Banvit)
Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)
Hasan Emir Gökalp (Galatasaray)
Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka)
Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom)
Tahincioğlu Smaç Yarışmasında ise şu isimler yer alacak:
Chris Evans (Pınar Karşıyaka)
Kenny Gabriel (Türk Telekom)
Onural Bitim (Anadolu Efes)
Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol)