Yetenek avcıları iş başında

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ile işbirliğine giderek çocuklarda "Sportif Yetenek Ölçümleri ve Spora Yönlendirme" çalışmaları yapmak üzere harekete geçti. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında gerçekleştirilecek ölçüm ve yönlendirmelerin sadece 8 yaş ile sınırlı ve ücretsiz olacağı bildirildi.

Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve spor bilinci ile spor yapma alışkanlıklarının erken yaşlarda kazandırılmasını hedefleyen projede çocuklar, yapılacak ölçümlerle eğilim ve kabiliyetlerine göre ayrılarak aileleri bilgilendirilecek ve en başarılı olabilecekleri spor branşlarına yönlendirilmesi sağlanacak. Çocuklarına ölçüm yaptırmak isteyenler 0 (232) 293 30 90 numaralı telefondan ya da sportifyetenek@izmir.bel.tr adresine mail atarak randevu alabilecek.

Denge, kuvvet ve çeviklik

"Sportif Yetenek Ölçümleri ve Spora Yönlendirme" projesine dahil edilecek 8 yaşındaki çocuklara yapılacak ölçümler ise şunlar olacak:

Skinfold yağ ölçümü (5 bölge), flamingo denge, esneklik, uzun atlama, el göz koordinasyonu, kol kuvveti, vücut uzunluk, boy ve kilo, el kavrama kuvveti, sırt bacak kuvveti, eklem açıları, eklem mini çap, geriye sağlık topu atma, mekik, dikey sıçrama, 5 metre çeviklik, 20 metre sürat ve dayanıklılık ölçümleri ile kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği.