Kulübünün Yeşilyurt'taki tesislerinde düzenlenen imza törenine Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karacabak, Sistem 9 Pazarlama Müdürü Harun R. Akol, Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Kamil Söz, takım kaptanı Buket Gülübay ve sporcular katıldı.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilerek yapılan toplantıda ilk olarak konuşan Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karacabak, "Kulüp olarak gerçekten büyük bir başarı elde ettik ancak, kulübün imkanları Sultanlar Ligi'nde ayakta kalmamıza pek müsaade etmiyor. Bu yüzden sponsor desteği bizim için çok önemli. Bu sene de sağolsun Kaan beyle fikir alış verişinde bulunduk. Kendisi de bu konuya sıcak baktı ve bu sene Sistem 9'la yolumuza devam ediyoruz. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyoruz" dedi.

Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akın ise, "Bu yıl 15'inci yaşını kutlayan bir teknoloji firmasıyız. 22 ülkede, 40 binden fazla dijital ekranı kurumlar adına yönetiyoruz. Türkiye'nin dijital signage alanında markası konumundayız. Bu yıl dijital Signage konusunda "Oscar" kabul edilen DSE Apex Awards 2020'nin kasım ayında verilecek ödül töreninde finalist olarak yer alacağız. Bu da bize, Türkiye'nin adını bilişim alanında da dünyaya duyuran bir şirket olmanın gururunu yaşatıyor. Sistem 9 olarak sloganımız 'Şirketleri geleceğe taşıyan dijital çözümler bulmaktır.'

Bu sponsorlukla kadın voleybol takımımızın bu sporu daha da geleceğe taşımasına çalışacağız. Biz spora da katkı vermeyi çok önemsiyoruz. Bu; insana ve onun emeğine verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı'na ana sponsor olduğumuz için de çok mutluyuz. Sezon boyunca kalbimiz takımımızla, şirketimizin adı da formalarda yer alacak. Başarılı sporcu kardeşlerimize destek olacağımız için şirket olarak sevinçliyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akın ile Yeşilyurt Spor Kulübü'nü Başkanı Necmettin Karacabak sponsorluk sözleşmesini imzaladı. Ayrıca Kaan Akın'a Yeşilyurt Spor Kulübü forması hediye edildi.

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA