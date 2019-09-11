Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor maç sonucu: 0-5

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci turunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Elazığ Belediye Spor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Elazığ temsilcisi, ilk yarısını 4-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 5-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise kupaya veda etti.

STAT: Yeşiltepe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Sedat Etik, Erol Ernek

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Cihat- Enes Filiz, Erdinç Mergen, Fatih Gürden, Ali Kemal Başaran (Dk.46 İbrahim Tokay), Mehmet Avcı (Dk.46 Selim Dağ), Erhan Gözetlik, Serkan Sarıkaya, Bedirhan Danışmaz (Dk.39 Ramazan Çavuş), Abdulvahap Kaya, Hüseyin Ekici

ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ogün Karakaya - Burak Keskin, Muhammet Can Öztürk, Serhan Yılmaz (Dk.72 Gökhan Aydaş), Arif Şahin (Dk.58 Ferhat Canlı), Hayrettin Cengiz, Mazlum Öndil, Cenk Cengiz, Tuncay Fındıkçı, Metehan Andaç Özlü (Dk.67 Semih Ekmen), Burak Kavlak

GOLLER: Dk.2 Arif Şahin, Dk.17, 20, 34 Serhan Yılmaz, Dk.64 Metehan Andaç Özlü (Elazığ Belediye Spor Futbol Kulübü)