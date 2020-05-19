Ligde topladığı 30 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Malatya temsilcisi kalan 6 maçtan 3'ünü kazanmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda çalışmaların bireysel olarak sürdüğü Yeşilyurt Belediyespor'da temponun 10 Haziran'a kadar mevcut haliyle devam edeceği ifade edildi.

18 Temmuz'da başlayacak 3.Lig'de son 6 haftada oldukça önemli müsabakalar oynanacak. Turuncu yeşilli takımın ligde kalabilmek için bu maçlardan üçünü kazanması gerekiyor.

İHA