Misli.com 3. Lig Play-Off yarı final maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 1928 Bucaspor'u ağırlayacak. Ev sahibi çeyrek finalde Ofspor'u eledi. Konuk ekip ise Arnavutköy Belediyespor'u saf dışı bırakarak yarı finalist oldu. İki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Bucaspor 1928, 1-0’lık skorlarla kazandı. Bucaspor, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu son hafta Diyarbekirspor'a kaptırdı ve 67 puanla rakibinin 1 puan gerisinde sezonu 2. sırada tamamladı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise normal sezonu 56 puanla 3. basamakta tamamladı.

Yeşilyurt Belediyespor - 1928 Bucaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde oynanacak 90 dakikayı Kadir Sağlam yönetecek. Futbolseverler, saat 16.00'da başlayacak müsabakayı misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Yeşilyurt Belediyespor - 1928 Bucaspor maçı öncesi son dakika gelişmeleri

Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda 2-1 yenildiği Of’u sahasında 1-0 yenerek Play-Off’ta tur atladı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet alırken Nevşehir Belediyespor’a öne geçtiği maçta 3-2 kaybetti.

İki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Bucaspor 1928 takımı 1-0’lık skorlarla kazandı.

Sezonu şampiyon Diyarbekir’in 1 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Bucaspor 1928, deplasmanda 1-1 kaldığı Arnavutköy Belediyesi ve Gençlik’i sahasında 2-1 yenerek Play-Off’ta yola devam etti.

Bucaspor 1928’de forvet arkası oynayan Cuma Menize (6 gol) cezalı.

Misli.com 3. Lig

Play-off yarı final ilk maçları

15 Mayıs Cumartesi:

16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)

20.30 Fethiyespor-İskenderun (Fethiye İlçe)

20.30 Isparta 32-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)

Rövanş maçları

19 Mayıs Çarşamba:

16.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)

16.00 Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

20.30 Esenler Erokspor-Isparta 32 (Esenler Erokspor)

20.30 Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)