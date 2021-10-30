MENÜ

Yeşilyurt: 1 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin altıncı haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt’u 3-1 yendi.

30 Ekim 2021, Cumartesi 17:00 Son Güncelleme:
- A +
Yeşilyurt: 1 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin altıncı haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt’u 3-1 yendi.

Yeşilyurt: 1 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Nazire Turnaoğlu

Yeşilyurt: Strumilo, Neslişah Akar, Ceren Kapucu, Nilsu Sen, Veltman, Eda Kafkas (Pınar Atasever, Bilge Paşa, Ezgi Taşdemir, Burcu Yönder, Duru Aksu, Tuana Köse)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Berra Eren, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Nur Öztürk, Pelin Özkılıççı)

Setler: 23-25, 25-20, 15-25, 19-25

Süre: 111 dakika (28, 29, 25, 29)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...