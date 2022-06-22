Yeşil sahada korkutan sakatlık

Denizli’de Süper Amatör Lig Yükselme B Grubu müsabakalarının 3’üncü haftasında Servergazi Stadı’nda oynanan ve Yeşilçınarspor’un Gürpınarspor 4 - 0 mağlup ettiği karşılaşmada, üzücü bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 36’ncı dakikasında Yeşilçınarspor’un stoperi Erdoğan Karadağ ile kalecisi Mustafa Şenuzar’ın çarpışması sonucu kalecinin burnu kırılırken, stoperin de kaburgasında çatlak olduğu ve iç organlarında zedelenme meydana geldiği belirlendi. İki futbolcu saha içerisinde sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonucu stoper Erdoğan Karadağ’ın tedavisine devam ederken, kaleci Mustafa Şenuzar’ın ise ameliyat için gün beklediği öğrenildi.

Üzücü olayı değerlendiren teknik sorumlu Feyzullah Tüzünol, yaşanan olayın kendileri açısından çok üzücü olduğunu belirterek; “Hiç olmayan pozisyonda rakip de çok art niyetli diyemeyeceğim ama rakip bizim futbolcuyu itince stoperimiz ve kalecimiz çarpıştı. Stoperimizin kaburgasında çatlak var. Kalecimizin de burnu kırıldı. Ambulansla hastaneye götürüldü. Gerçekten kötü oldu. Böyle sakatlıklar olmasın. Belki art niyetli değildi ama hiç gerek yoktu pozisyondan sonra ittirmesine. İnşallah böyle olayları yeşil sahalarda hiç görmeyiz” diye konuştu.

Ömer Beyazoğlu / DENİZLİ (İHA)