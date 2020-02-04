Kış mevsiminde tüketilmesi önerilen yeşil mercimek, protein açısından oldukça zengindir. İçerisinde mineral ve vitamin bulunduran yeşil mercimek, fazla tüketildiği zaman bazı yan etkilere yol açabilir.

Yeşil mercimek faydaları neler?

- İçerisinde yüksek miktarlarda protein bulundurması sayesinde, kemiklerin sağlıklı şekilde gelişimine destek olur. Hasta olan hücrelerin sayısını azaltır ve bu sayede bağışıklığın güçlenmesine yardım eder. Kas sistemlerini güçlendirir.

- Lif açısından zengin olan yeşil mercimek, bağırsakların sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur. Vücudun uzun süre tok kalmasına destek olur. Buda kilo verme açısından faydalıdır.

- İçerisinde bulunan folik asit, vücudun bazı dönemlerinden yaşanan hormon sorunlarının önüne geçer. Hormonların daha düzenli şekilde çalışmasına destek olur. Uzmanlara göre yeşil mercimek, kalp hastalıklarına birçok fayda verir.

- Kolesterolün dengede kalmasına yardımcı olur. Kan basıncının ani yükselmesine engel olur. Tansiyon, felç ve inme gibi rahatsızlıkların daha az yaşanmasına fayda sağlayabilir.

- Beyinsel fonksiyonların daha iyi şekilde çalışmasını sağlar ve sinir rahatsızlıklarının yaşanmasına engel olabilir.

- Kemik erimesi yaşayan kişilere yeşil mercimek tüketimi önerilir. Yeşil mercimek kemiklerin gelişimini desteklemenin yanı sıra, kemik erimesinin de önüne geçer. Aynı şekilde demir eksikliği olan hastaların tüketmesi önerilir.

- Midenin uzun süreyle tok kalmasını sağlar. Aşırı yeme, obezite gibi problemlerin önüne geçer. Bu açıdan yeşil mercimeğin faydalarının oldukça fazla olduğunu söylemek mümkündür.

Yeşil mercimek ne işe yarar?

Yeşil mercimekten elde edilen su, boğaz yollarında yaşanan enfeksiyonların giderilmesine yardımcıdır. Yeşil mercimek suyu, yeşil mercimek yemeği yapıldıktan sonra elde edilebilir. Elde edilen suya bal ilave edilerek tüketilebilir.

Yeşil mercimek suyu, kilo vermek isteyenler içinde yardımcı olabilecek niteliktedir. Yüksek enerji sağlayıp, yağ yakımın daha hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir. Yağ yakımın daha hızlı şekilde gerçekleştirmenin yanında, metabolizmanın da daha iyi şekilde çalışmasına destek olur.

Yeşil mercimek kilo verdirir mi?

Yeşil mercimek, yağ yakıcı olmanın yanında tok hissettirmeye de yardım eder. Bu sayede yeşil mercimeğin kilo verme konusunda yardımcı olabileceğini söylemek mümkün. Bağırsak sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlar, vücudun dengeli şekilde kilo vermesine yardımcı olur.

Yeşil mercimek, yemek şeklinde tüketildiğinde kilo vermeye yardım edebilir. Suyu alınarak tüketildiğinde, kilo verme konusunda daha fazla yardım edebildiğini söylemek mümkün olabilir.

Yeşil mercimek hangi hastalıklara iyi gelir?

Yeşil mercimeğin birçok faydasının olduğunu söylemek mümkündür. Kişide meydana gelen hastalıklara yardımcı olması nedeniyle, faydalı gıdalar listesine alınabilir.

- Üst solunum yollarında meydana gelen iltihaplanmanın kurumasına iyi gelir. Boğaz enfeksiyonlarının yaşanmasına engel olur.

- Kas ve kemik hastalıklarının yaşanmasını önleyicidir. Yeşil mercimek, özellikle kemik hastalığı yaşayan bireylerde, takviye niteliğinde tüketilebilir.

- Bağırsak sorunlarına iyi gelir. Kabızlık problemlerini ortadan kaldırır. Kabızlık sorunu yaşayanlar, özellikle mide açısından rahatsızlıklar yaşayabilirler. Kabızlık sorununun giderilmesine yardım eder.

- Mide rahatsızlıklarında tüketilebilir. Mide hastalıkları yaşayan kişiler, doktor tavsiyesine bağlı olarak yeşil mercimek tüketimini haftalık, 2 kez tüketebilirler.

Yeşil mercimeği fazla tüketmenin zararı var mı?

Yeşil mercimek tüketmek isteyenler, bunun aşırı olmamasına dikkat etmelidirler. Diğer tüm yiyeceklerde olduğu gibi yeşil mercimek tüketimin aşırı olması, vücutta bazı sorunların yaşanmasına neden olur.

- Fazla tüketimi, ishal sorununu ortaya çıkarabilir. Bağırsakların hızlı şekilde çalışması, ishal sorununun direkt olarak ortaya çıkarabilir.

- Vücudun yorulmasına neden olabilir. Genellikle enerji verdiğini söyleyebiliriz. Fakat vücutta yorgunluğa neden olmasının sebebi, aşırı tüketimden kaynaklanır. Aşırı tüketim, mide fesadına kadar yol açabilir. Bu yüzden haftada 2 kez tüketilmesi uygundur.