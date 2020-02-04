Yağ yakım hızının artışa geçmesini sağlayan yeşil çay, kilo vermek isteyenlerin yardımına koşmaktadır. Zayıflamayı sağlayan yeşil çayın tüketimi son zamanlarda artmaya başlamıştır. Eski dönemlerde de çok sık kullanılan yeşil çayı, aşırıya kaçmadan dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir. Yeşil çayın tüketilmesinde aşırıya kaçılması gibi bir durumda, sinir ve gerginliğin yanı sıra mide bulantısı görülmektedir.

Yeşil çayın faydaları neler?

Yeşil çay kanser üzerinde olumlu bir etkiye sahip olup kanserli hücreler ile etkileşime girmektedir. Vücuttaki antioksidanı yükselten yeşil çay, kanseri önlemektedir. Siyah çay yerine yeşil çay tüketenler, diyabet gibi hastalıklara yakalanmamaktadır. Kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp sağlığına doğrudan etki etmektedir. Yeşil çayın düzenli olarak kullanılması, kan basıncı seviyesini iyileştirmektedir.

Yeşil çayın zararları neler?

Hamilelik ve emzirme döneminde gereğinden fazla yeşil çay tüketiminden uzak durulmalıdır. Özellikle hamilelik döneminde gereğinden fazla yeşil çay içmek, bebeğin dünyaya sağlıklı bir şekilde gelmesini tehlikeye düşürmektedir. Kanama bozuklukları olanlar, yeşil çay tüketmemelidir. Yeşil çayda kafein bulunmakta ve kanamanın artmasına neden olmaktadır.

Limonlu yeşil çay ne işe yarar?

Limonlu yeşil çayın içimi son derece kolay olup keyif vermektedir. Yemek yedikten sonra limonlu yeşil çay içilmesi, sindirimi kolaylaştırmaktadır. Sağlıksız beslenmeden dolayı zarar gören hücre ve besin dokularının iyileştirilmesi, limonlu yeşil çay ile sağlanabilmektedir. Herhangi bir göz rahatsızlığından şikayetçi olanlar, limonlu yeşil çayın tüketiminden sakınmalıdır.

Yeşil çay nasıl demlenir?

Evde kendi yeşil çayınızı demleyerek tüketmek son derece basittir. Yeşil çay yaprakları çay süzgecine konulmalı ve süzgeç boş bir kaba yerleştirildikten sonra üzerine sıcak su dökülmelidir. Birkaç dakika serinlemesi için bekletilmelidir. Yeşil çayın içerisine isteğe bağlı olarak limon ve çubuk tarçın ilave edilebilmektedir. Sağlıklı bir şekilde hazırlanan yeşil çayı, günde 3 bardaktan fazla içmemek gerekir.

Yeşil çay genel olarak sıcak olarak tüketiliyor olsa da isteğe bağlı soğuk olarak tüketmek de mümkündür. Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin tercihi soğuk yeşil çaydan yana olmaktadır. Çok yönlü bir çay olan yeşil çay, toz formundaysa demlenmelidir. Yeşil çayı demlerken sağlık için paslanmaz çelik veya porselen demlik tercih edilmelidir.

Yeşil çay çeşitleri

Çay tutkunlarının sevdiği çaylardan biri olan yeşil çay, oldukça çeşitlidir. Yeşil çay içimini zevkli hale getirmek için kişisel tercihlere uygun ekleme yapmak mümkündür. Limonlu, bergamotlu, yaban mersinli, zencefil limonlu, yaseminli ve ananas açaili çeşitleri bulunmaktadır. Sade olarak tüketilen yeşil çay kalorisizdir.

Yeşil çaya ayrı bir lezzet katan aromalarının arasına her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Naneli ve tarçın-karanfilli yeşil çay, rağbet görmektedir. Damak tadını ve lezzetini önemseyenler, yeşil çayın farklı çeşitlerini deneyebilmektedir. Her kişisel zevke hitap eden yeşil çay, farklı aromalar ile tatlandırılmaktadır. Yeşil çay çok az bir işlem gördüğünden kafein miktarı son derece düşüktür.

Yeşil çay maskesi nasıl yapılır?

Ciltlerine bakım yaparak ciltlerinin sağlıklı bir görünüme kavuşmasını isteyenler, yeşil çay maskesinden de faydalanmaktadır. Yeşil çayın maske halinde cilde sürülmesi ile birlikte ciltteki toksinler yok edilmekte ve mevcut cilt lekeleri kaybolmaktadır. Yeşil çaya biraz bal ve limon suyu eklenerek karıştırılmalı ve kür haline getirilmelidir.

Kür haline getirilen yeşil çay, yüze sürülmelidir. Yüze sürülme işleminden sonra birkaç dakika beklemek gerekmektedir. 10 dakika sonra ılık su ile yüz yıkanmalı ve yeşil çay maskesi düzenli olarak uygulanmalıdır. Haftada 1 veya 2 kere uygulanan yeşil çay maskesi, ölü hücreleri dökerek cildi temizlemektedir. Antibakteriyel özelliklere sahip olan yeşil çay, sivilceye neden olan bakterileri ortadan kaldırmaktadır.