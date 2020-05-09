Yeşil çay sunduğu faydalar açısından insan sağlığı konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Günümüzde daha keyifli tüketilmesi için aromalı şekilde yeşil çaylar bulunur. Bunlar arasında ananaslı, naneli limonlu ve tarçınlı gibi birçok değişik seçenek yer almaktadır. Günümüzde raflarda bulunan en önemli çay çeşitleri arasında gelir. Özellikle detoks etkisi yaratmasının yanı sıra, kilo vermek isteyenler için oldukça önemlidir.

Yeşil çay faydaları neler?

Sağlıklı ve sıcak bir içecek tüketmek isterseniz Yeşilçay ilk sırada yer alır. Kaynamış bir suyun içerisinde paket doğrultusunda atmak suretiyle kısa sürede hazır hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda aktarlar üzerinden elde ettiğiniz tane yapraklı yeşil çay ile beraber demlemek suretiyle de toplu şekilde tüketilebilir. Ancak yeşilçayın faydalarından yararlanmak için mutlaka kaynamış olan suyun dinlenmesi gerekir. Zira çok sıcak suyun içerisine yeşil çay atılırsa faydaları yok olabilir. Bu doğrultuda yeşilçayın birçok farklı faydasından bahsetmek mümkün.

- Böbrekler tarafından salgılanan zararlı unsurları dışarı atar.

- Kan basıncını normal seviyede tutmak suretiyle kalp rahatsızlıklarını önler.

- Oldukça güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir.

- Kanser oluşumunu büyük oranda önlediği bilinmektedir.

- Ağız ve diş sağlığı açısından bakteriler ile plakları önleyici bir etki sağlar.

- Uzun süre ayakta kalmak ve stres ile beraber oluşan ödemlerin önüne geçer.

- C vitamini açısından zengindir ve böylece dinç ve güçlü kalma imkanı verir.

- Yeşil çay ile cilt maskesi yapılarak zararlı maddelerden arınma şansı elde edilebilir.

- Özellikle Metabolizmayı hızlandırmak suretiyle zayıflatma noktasında oldukça güçlüdür.

Bu gibi özellikleri ile beraber farklı şekillerde Yeşilçay tüketimi sağlanabilir. Özellikle düzenli tüketildiği takdirde yağ kaybı ile beraber ideal kiloya gelme şansı sunar.

Yeşil çay pudrası, maskesi, kolonyası ve tarçını ne işe yarar?

Yeşil çay tüketim noktasında ayrıca pek çok farklı çeşidi ile beraber de öne çıkmaktadır. Bunlar içerisinde pudrası ile beraber kolonyası, maskesi ve tarçını da yer alır. Her birinin kendine özgü özellikleri vardır ve vücudun farklı bölümleri için katkı sağlar.

İlk olarak pudrası ele alındığı zaman, yeşil çayın yapraklarından özel olarak belli başlı teknikler eşliğinde hazırlanmış hali olduğunu söylemek mümkün. Özellikle birçok değişik yiyecek ile beraber kullanım imkanı vermektedir. Başta çay olarak tüketim ile beraber aynı zamanda kek ile kurabiye ya da dondurma yapımı açısından da kullanılmaktadır. Doğru kıvam ile beraber tarife üzerinden hazırlandığı zaman harika bir lezzet sunduğunu dile getirmek mümkün.

Özellikle tütün kolonyasına benzer şekilde hazırlanan yeşil çay kolonyası da yine çok fazla değerlendirilmektedir. Çok daha hafif bir yapıya sahip olması ile özellikle yaz aylarında kullanılan bir kolonya olarak öne çıkıyor. Yeşil çayın içerisinde bulunan doğal organik yapıları sayesinde, cilde karşı sağlıklı bir ayrıcalık da sunduğunu dile getirmek mümkün. Tabii yeşil çay kolonyasının çok uzun süreli etki yapmadığını söylemek gerekir. Yeşil çay bitkisinin içinden çekilip ayrıştırılması suretiyle özel olarak hazırlanmış olan kolonya, üstelik çok özel ve hoş bir arama kokusuna sahiptir.

Tabii maskesi de yine yeşil çay üzerinden çok fazla kullanılıyor. Özel tarifler ve kür ile beraber hazırlanan maske, cildin pek çok farklı bölgesinde kullanılabilmektedir. Akne ve sivilce ile beraber bu gibi farklı sorunlara karşı pürüzsüz bir cilt oluşturma imkanı sunuyor. Hazır paket olarak alınması ile beraber özel olarak da bireysel şekilde hazırlanabilir.

Farklı aroma lezzetleri değerlendirmek isteyenler için ise özellikle Yeşilçay'ın tarçınlı hali son dönemlerde büyük beğeni topluyor. Özellikle yeşil çay ile beraber 2 diş Karanfil üzerine, 1 litre kaynamış su dökerek demlenmesini beklemek suretiyle kullanabilirsiniz. Tarçın çubukları ile servis etmek suretiyle kendinize ya da sevdikleriniz ile beraber tüketebilirsiniz. Tabii sadece tarçınlı değil aynı zamanda birçok farklı arama üzerinden yeşil çayı tüketebilirsiniz. Böylece sade tüketmeyi sevmeyenler için özel bir olanak sağlamaktadır.



