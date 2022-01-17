Yeşil Burun Adaları - Kamerun maç sonucu: 1-1

Afrika Uluslar Kupası'na 2'de 2 başlayan ve tur biletini alan Kamerun, A Grubu 3. maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaştı. 39. dakikada eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın golüyle öne geçen Kamerun, üstünlüğünü koruyamadı. Türk futbolseverlerin Galatasaray ve Fenerbahçe 'den hatırladığı Garry Rodrigues, 53. dakikada Yeşil Burun Adaları'na eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Kamerun, 7 puanla grubu lider tamamlarken, 4 puana ulaşan Yeşil Burun Adaları, 3. sırada yer aldı.

Kamerun'un yıldızı Aboubakar, gol sayısını 5'e çıkardı. Yıldız forvet, Afrika Uluslar Kupası'nda gol krallığında zirvede.