Ülkemizin espor alanında dünyaya açılan kapısı, Türkiye’de espora ve esporculara en çok yatırım yapan kurumlardan biri olan InGame Group Zula'yı oyun alanında pazarlayarak büyük bir adım atmayı başardı. Espor alanında kendisine ait bir yer olan Nonstop Zula Espor Merkezi'ni de açan InGame Group, her geçen gün daha fazla oyunseverle bir araya gelmeye devam ediyor. Peki bu oyuna yeni başlayacaklar nasıl işlemlerden geçmeleri gerek? İşte adım adım Zula oyunu kılavuzu...

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Zula, ücretsiz bir çevrimiçi FPS oyunu. Yani Zula "Free to Play" oyunlar kategorisinde yer alan oyunlardan birtanesi. Oyunu oynamak için bir ücret gerekmiyor.

Oyun sesler ve müzikler bakımından iyi durumda. Alışıra gelmiş FPS oyunu seslerini barındırıyor ancak oyunun sesleri daha bir gerçekçi olmuş.

Zula oynanabilirlik açısından gayet iyi durumda. Çoğu işletim sistemi ve çözünürlükle optimize olma yeteneğine sahip olan oyunmuzda kötü bir internet bağlantımız yoksa hiçbir donma yada grafik kaybı yaşamazsınız.

Zula Rekabet Turnuvası nedir?

Aktif Klan sıralamasına göre 512 Zula takımının dahil olabileceği Rekabet A, B, C ve D gruplarından oluşan turnuva sistemidir. Takımların tekli eleme formatında oynayarak Zula Süper Ligi’ne yükselmeye çalıştıkları Rekabet Turnuvası’nda, her bir grupta ilk 16’ya kalan takımlar, 30.000 TL nakit para ödüllü havuzdan pay sahibidir.

Turnuva işleyişi nasıl olacak?

Zula Süper Lig Aşamaları

-Lig Aşaması

-Play-off

-Final

Zula Rekabet Turnuvası Aşamaları

-Elemeler

-Final

-Süper Lig Play-off

Zula Süper Lig için;

İlk sezon için toplamda 8 takım davetiye sistemiyle Zula Süper Ligi’nde yer alır.

Zula Süper Ligi turnuva maçları Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere sezonun 14 günü, canlı yayın eşliğinde online olarak gerçekleşecektir.

Lig aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, offline olarak gerçekleşecek finallere çıkmaya hak kazanır.

İlk sezonda Zula Süper Ligi’ndeki yerini koruyan takımların yanına, Rekabet Turnuvası’ndan 1. ve 2. olarak takımlar gelerek ligdeki slot sayısı artar.

Zula Rekabet Turnuvası için;

-128’er takımdan oluşmak üzere toplamda 512 takım Rekabet A, B, C ve D gruplarını oluşturur.

-Tekli elemine formatında oynanacak maçların ardından her bir grubu 1. sırada tamamlayan toplam 4 takım, sezon sonunda offline finallerde karşı karşıya gelir.

Zula oyun merkezi açıldı

Ülkemizin espor alanında dünyaya açılan kapısı, Türkiye’de espora ve esporculara en çok yatırım yapan kurumlardan biri olan InGame Group bir ilke daha imza attı. Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı espor merkezi “Nonstop Zula Espor Merkezi”, InGame Group tarafından açıldı. Espor profesyonellerinin, espor alanında kendini geliştirmek isteyen tüm gençlerin, Zula tutkunlarının, kısaca Türk esporunun yeni adresi olacak Nonstop Zula Espor Merkezi, esporun bugününe ve geleceğine yönelik tüm unsurları tek bir çatı altında buluşturuyor.

2500 metrekarede A’den Z’ye espor

Tamamen esporcuların beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik tasarlanarak, iki bin beş yüz metrekarelik alana kurulan Nonstop Zula Espor Merkezi bünyesinde, beş yüz metrekarelik deneyim alanı, seksen adet profesyonel oyun ünitesi, sekiz adet antrenman odası, eğitim ve atölye odaları, teknoloji laboratuvarı, beş farklı noktadan canlı yayın gerçekleştiren reji, VR deneyim alanı, toplantı salonları, özel oyun bölümleri, kafe, mağaza ve aktivite alanları yer alıyor. Ulusal ve uluslararası espor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak merkezin espor sahnesi ise, iki binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip. Demirören İstiklal tarafından desteklenen Nonstop Zula Espor Merkezi sponsorları arasında Vestel, Casper, Paycell, Pepsi yer alıyor.

Esporun geleceğine dair her şey

Yapımı altı ayda tamamlanan Nonstop Zula Espor Merkezi, sadece teknolojik imkanları ve alt yapısıyla değil profesyonel ve amatör oyunculara sunacağı farklı programlarla da Türk espor ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye Espor Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilecek TESFED Türkiye Kupası, lisans yönlendirme çalışmaları, koç ve oyuncu yetiştirme programlarının yanı sıra Zula Süper Lig, Zula World Cup, Zula International Cup gibi milyonlarca liralık espor etkinliğine ev sahipliği yapacak Nonstop Zula Espor Merkezi’nde, Türkiye’de espor ve esporcu kültürünün en doğru şekilde oluşması ve yerleşmesi için yıl içerisinde pek çok farklı organizasyon gerçekleştirilecek.

InGame Group’tan 2019’da espora 10 milyon TL yatırım

Ülkemizde espor ekosisteminin gelişimine verdikleri desteğin devam edeceğini, bu doğrultuda InGame Group olarak 2019 yılında espor alanında toplamda 10 milyon TL yatırım yapmayı planladıklarını belirten InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, Türkiye’nin yüzde yüz yerli ve milli oyunu Zula’nın henüz fikir aşamasındayken hayal ettikleri bu projeyi hayata geçirmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Alp, tamamıyla Türkiye’de, Türk mühendisler ve tasarımcılar tarafından geliştirilen Zula’nın başarısında bugün Türkiye’de ve dünyada 21 milyondan fazla oyuncunun da katkısı olduğunu belirtti. Nonstop Zula Espor Merkezi’nin espora ilgi duyan gençlerin yeni merkezi olacağını belirten Alp, aynı zamanda dünya genelinde espor ekosistemine ilham vereceğini söyledi. Ülkemiz turizmi için de merkezin önemli bir kilometretaşı olduğuna değinen Alp, gelecekte espor turizminin daha da yaygınlaşacağını sözlerine ekledi.

Zula adlı oyundaki bazı haritaların isimleri:

Üsküdar Sokakları

İnşaat

Gemi

Paris

Düğün Salonu

Otopark

Metro