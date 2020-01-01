Yerli otomobil için ön talep ücreti belli oldu!

TOGG'un geçtiğimiz günlerde yapılan sunumunda biri SUV biri sedan olmak üzere iki otomobil modeli tanıtıldı. 2022'de başlanacak üretim için ön talep hazırlıklarına başlandı.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yerli ve milli otomobil için teşkilatına yazı gönderecek.

TOGG 2020 projesi kapsamında tanıtılan ve elektrikli üretilmesi planan Türkiye'nin yerli aracı için de ön talep ücretinin 30 - 40 bin TL tutarında olacak.

Neredeyse 175 bin adetlik talep var

Yapılacak ön talebin Bursa'da üretilecek milli araca destek olacağı söyleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay ''Bu kampanya tabandan gelen taleplerle öne alındı. Fabrikaya en büyük destek bu kampanya olacak. Şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep var. Bunun realize olması açısından ön alım kampanyası önemli bir adım olacak" dedi''

30 dakikada yüzde 80 şarj

TOGG segmentinin en uzun aks mesafesine sahip olacak. Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.