Yerli golcüde favori Kenan Karaman!

Diagne kısa zaman içinde satılacak, bir sürpriz yaşanmazsa Mitroglou’yla da yollar ayrılacak. Cim Bom yeni sezonda bambaşka bir hücum hattıyla taraftarının karşısına çıkacak. Yabancı transferinde pek çok isimle görüşmeler sürerken, Fatih Terim mutlaka bir de yerli forvet istiyor. İmparator’un yerli oyuncular arasında en çok beğendi futbolcu ise Kenan Karaman.

Almanlar 3.5 milyon istedi

A Milli Takım’ın son oynadığı Fransa ve İzlanda karşılaşmalarında ilk 11’de sahaya çıkan 25 yaşındaki gurbetçi yıldız, özellikle Fransa karşısındaki performansıyla tam not aldı. Hem ileri uçta hem de sol kanatta görev yapabilen Kenan için kulübü Fortuna Düsseldorf ile dirsek teması kuruldu. Bundesliga ekibinin ilk etapta Kenan için 3.5 milyon Euro seviyelerinde bir ücret belirlediği öğrenilirken, Galatasaray cephesi bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor. Geride bıraktığımız sezon Bundesliga’da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

M. Çağrı Davran

Kenan kimdir?

D.Tarihi: 05.03.1994

D.Yeri: Stuttgart

Ülkesi: Almanya-Türkiye

Boyu: 1.89

Kilosu: 83

Mevki: Forvet

Kulübü: F.Düsseldorf

Kontrat: 30.06.2021

Oynadığı takımlar: Hannover, Hoffenheim

Milli takım: Türkiye (7 maç 1 gol)