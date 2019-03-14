ULEB ve 18 farklı ülkeden 9 yerel ligin temsilcilerileri, Barcelona'da EuroLeague Basketball'un yetkilileriyle 2019-20 sezonunda EuroLeague ve EuroCup'a katılım kriterlerini görüşmek, kupaların gücünü arttırmak için bir araya geldiler.

United Basketball League'in Belarus, Estonya, Kazakistan, Letonya, Polonya ve Rusya'dan temsilcileri, ABA Lig'in Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan ve Slovenya temsilcilerinin yanında Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Litvanya, Polonya ve Sırbistan'ın temsilcileri bir araya geldiler.

Yapılan toplantıda EuroLeague'deki 11 lisanslı kulübün ve EuroCup'taki tüm kulüplerin artan seyirci ortalamaları dile getirildi. EuroCup'ın Top 16 etabında geçtiğimiz yıla göre seyirci ortalamaları %20,8 oranında artış gösterdi. EuroLeague'de ise normal sezonun ilk yarısında bilet satışları bakımından %7,3 oranında artış yaşandı.

Toplantıda geçtiğimiz yıl uygulamaya konan EuroLeague Business Operations & Club Services (BOCS) girişimi de konuşuldu. BOCS; kulüplere bilet satışı, iş planlaması, dijital inovasyon alanında kulüplere tavsiyeler sunarken amacının şeffaflık kültürünü geliştirerek herkes için daha sağlıklı ortaklıklar, kulüpler arasında iletişim sağlamak olduğu belirtildi.

Ayrıca yerel ligler ve ULEB'in temsilcileri, şu anda EuroLeague'de uygulamada olan ve EuroCup için de 2021-22 sezonunda devreye girecek Finansal İstikrar ve Adil Oyun Düzenlemeleri (FSFPR) konusunda bilgilendirildiler. Bu programın amacı kulüplerin ve kupanın finansal istikrarını sağlamak, uzun vadede devamlılığını sürdürmek olduğu belirtildi.

Son olarak ise iki kupanın da katılım kriterleri gözden geçirildi. ECA hissedarları tarafından 2018 Temmuz'unda belirlendiği şekilde EuroLeague'in 2019-20 sezonunun 18 takımla oynanacağı tekrarlandı.

11 lisanslı kulüp Anadolu Efes, CSKA Moskova, AX Olimpia Milan, FC Barcelona Lassa, Fenerbahçe Beko, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid ve Zalgiris Kaunas'ın yanına ABA, Almanya, İspanya ligleri ve United Basketball League'in hak kazanan takımları eklenecek. Yine EuroCup şampiyonu katılma hakkı elde ederken Almanya'dan Bayern Münih ve Fransa'dan LDLC ASVEL'e de tanınan hakla toplam 18 takım mücadele edecek.

EuroCup'ta mücadele edecek 24 takım ise United Basketball League, ABA Ligi ve İspanya Ligi'nden 3'er takım; Almanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'den 2'şer takım; yunanistan, Litvanya ve Polonya'dan 1'er takım; Belçika, İsrail ve Hollanda'dan ise sadece 1 takım; ekstradan 3 katılım hakkı verilecek şekilde oluşacak.

Konuşulanlar ve alınan kararlar ECA Ortakları Yönetim Kurulu'na sunulacak ve bir sonraki hissedarlar toplantısında resmi onaya götürülecek.