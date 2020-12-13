Süper Lig'in 12’inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'la 0-0'lık skorla berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu eleştirerek, Trabzonspor’un vasat futbol ortaya koyduğuna değindi.

Karadeniz Gazetesi, “İstifa bir erdemdir, düşün Trabzonspor’un yakasından, böyle futbol, böyle futbolcu olmaz", Günebakış Gazetesi, “Trabzon’un tadı yok; Kayseri deplasmanında kazanıp moral bulmak için sahaya çıkan Trabzonspor, beklentilere karşılık veremedi”, Kuzey Ekspres Gazetesi de, “1 puana da şükür; Trabzonspor, Kayseripor karşısında vasat bir futbol sergiledi ama rakibine gol fırsatı tanımadı" başlıklarını kullandı.

Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)