Yer: Vodafone Park Ekran: Kanal D

Beşiktaş’ın 12 Haziran’da başlattığı ’Bırakmam Seni’ kampanyasının canlı yayın programı belli oldu. Alışılmış bir program yapmak istemeyen Siyah- Beyazlılar, BKM ekibiyle ortak bir organizasyona imza atacak. Sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan’ın yapacağı gecede ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ oyuncuları da sahne alacak. Organizasyon, ‘Ödül Senin’ adıyla Kanal D’de 22.00’den itibaren canlı yayınlanacak. Beşiktaşlı birçok sanatçının yer alacağı programda Siyah-Beyazlı kulübün yönetim kurulu, eski futbolcular, Futbol A Takımı, Kadın Futbol Takımı, Erkek ve Kadın Basketbol Takımı, Hentbol Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı katılacak.

267 bine ulaştı

"Bırakmam Seni", kampanyasına dün itibarıyla ulaşan destek sayısı 266 bin 980'i geçti. Siyah-Beyazlılar, pazar günkü organizasyonla beraber ciddi bir gelir elde etmeyi ve son dönemdeki finansal krizi bir nebze de olsa aşmayı hedefliyor.