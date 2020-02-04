Yer elması, toprağın altında yetişen bir sebzedir ve kış mevsiminde tüketilmektedir. Bu sebzenin ana vatanı Kuzey Amerika olarak bilinse de Türkiye’de de bolca yetiştirilebilmektedir. Vücut sağlığı için iyi bir besin olan yer elmasının içinde yüksek değerlerde vitamin ve mineral grubu bulunmaktadır. Ortalama olarak 110 gram ağırlığına ulaşan bir yer elmasının besin grupları aşağıdaki değerlerdedir.

- Karbonhidrat, 17,44 gram

- Protein, 2,0 gram

- Yağ, 0,01 gram

- Sodyum, 4 miligram

- Potasyum, 429 miligram

- Kalsiyum, 14 miligram

- Demir 3,4 miligram

Oldukça düşük kalori değerine sahip olan yer elmasında A ve C grubundaki vitaminler de yer almaktadır. Doğru tüketildiğinde içeriğindeki besin maddeleri, yer elmasını çoğu hastalığa karşı doğal bir koruyucu haline getirmektedir.

Yer elmasının faydaları neler?

Yer elması, birçok hastalığı içerisinde bulunan inülin maddesi ile engelleyebilecek özelliktedir. İnülin, özellikle bağırsak fonksiyonlarını düzenlemekte ve burada oluşabilecek kolon kanseri riskini en aza indirgemektedir. Yer elması yalnızca kolon kanserini değil sindirim sisteminde oluşabilecek tüm kanser ve tümörlerin oluşumunun önüne geçmektedir. Bu sebze içeriğindeki antioksidanlar sayesinde, hücrelerin mutasyona uğramasını engelleyerek kanser riskini azaltmaktadır.

Yer elması, kas ve eklem ağrılarının azaltılmasına da yardımcı olmaktadır. Özellikle romatizma hastalarına sık sık yer elması tüketmesi tavsiye edilmektedir. Yer elmasında bulunan besin maddeleri kas ve kemiklerde biriken asidin azaltılmasını sağlamaktadır. Bu sebeple de hasta daha az ağrı hissetmektedir. Göğüs ağrısı ve iltihaplanmalarında da aynı besin grubu rol alarak, daha az ağrı hissedilmesine yardımcı olmaktadır. Akciğerlerde herhangi bir rahatsızlık olması durumunda ise yer elması vücuttaki iltihabı balgam yoluyla dışarıya atabilmektedir.

Yer elması vücutta oluşan çoğu hastalığın giderilmesi için tüketilmektedir. Bu sebze, düşük kalorili olduğu için şeker hastaları ve zayıflamak isteyenlerin diyetine de yazılmaktadır. Yer elması kandaki şeker miktarını etkilemediği için ideal bir besin maddesi olarak görülmektedir. Yer elmasının faydaları bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Bu besin maddesi, kalp ve damar sağlığını düzenlemekte, bağışıklık sistemini güçlendirmekte, böbreklerin çalışma verimini artırmakta ve göz sağlığını korumaktadır. Ayrıca yer elmasının cilde iyi gelen faydaları da bulunmaktadır.

Yer elmasının cilde faydası var mı?

Yer elması tüketildiğinde, cildi onarmakta ve vücuda daha genç bir görüntü vermektedir. Yer elmasının tüketimi cilde doğal bir canlılık ve parlaklık kazandırmaktadır. Ancak bu yiyecek tüketilmediği taktirde de cilde oldukça faydalı olabilmektedir. Buna göre, vücutta bir şişkinlik ya da morluk oluşması durumunda yer elmasından yardım alınabilmektedir. Bunun için yer elmasının haşlanarak lapa kıvamına getirilmesi gerekmektedir. Lapa haldeki yer elması şişlik üzerinde bir süre bekletildiğinde, buradaki iyileşme gözle görülebilmektedir.

Hemoroit, kişiye verdiği ağrı sebebiyle yaşam kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Haşlanan yer elmasının lapa hailinde bir miktar sorunlu bölge üzerine sürülmesi de hissedilen acıyı oldukça azaltmaktadır. Yer elması; zayıf, mat, cansız ve dökülen saç problemleri için de önerilen bir besin maddesidir. Buna göre sebze kaynatıldıktan sonra alınan suyu ile saçların yıkanması önerilmektedir. Yer elmasının haşlama suyu ile yıkanan saç diplerinin beslenerek güçlendiği ve daha canlı bir renge kavuştuğu görülmektedir.

Yer elmasının cilt üzerindeki faydalarını artırmak içinse düzgün tüketilmesi gerekmektedir. Buna göre yer elması, patates gibi soyulduktan sonra çiğ olarak tüketilebilmektedir. Çiğ olarak yemeyi sevmeyenler bu sebzenin zeytinyağlı yemeğini de pişirebilmektedir. Ancak cilt için en fazla yer elmasının suyunun çıkarılıp içilmesi tavsiye edilmektedir. Sebzenin çiğ tadından hoşlanmayanlar, yer elması suyunu bir miktar portakal ya da limon katarak renklendirebilmektedir



