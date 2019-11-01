Yeniden Ljajic

Adem Ljajic, Antalyaspor deplasmanında ilk 11’e geri dönüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, Braga maçında 11’de forma giydiği için derbide yedek soyundurduğu Ljajic’i, Antalyaspor karşılaşmasına özel olarak hazırladığı belirlendi. Siyah-beyazlı hocanın, yetenekli oyuncuyla yaptığı toplantıda, “Derbide oyuna sonradan girdin ama golde çok büyük payın var. Dışarıya yaptığın koşuyla bir stoperi boşa çıkarttın. İlk 11’de ol veya olma her zaman bu takıma katkı sağlıyorsun. Daha iyi seviyelere geleceksin” dediği öğrenildi.

Abdullah Avcı’nın, sarı kart cezalısı Caner’in yokluğunda Diaby’yi yeniden kanada çekerek, Ljajic’i forma vereceği belirtildi. Sıkıntılı günler geçiren Antalyaspor’un tehlikeli bir rakip olduğunu oyuncularına aktaran Avcı’nın sistem konusunda esnek davranacağı ve Galatasaray derbisindeki gibi direkt hücumlarla rakip kaleye gitmenin planlarını yaptığı kaydedildi.

(Milliyet)