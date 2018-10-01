Yeniden Belhanda!

SÜPER Lig’deki kırmızı kart cezasını tamamlayan Belhanda’nın Şampiyonlar Ligi’nde de ilk 11’de olması kesinleşti. Emre Akbaba’nın Erzurumspor karşılaşmasında sakatlandıktan sonra ameliyat edilmesi, Faslı yıldıza yaradı. Belhanda, tıpkı Lokomotiv Moskova mücadelesinde olduğu gibi çarşamba günkü Porto deplasmanında da 11’de yer alacak. Galatasaray taraftarlarının çok eleştirdiği tecrübeli futbolcu böylece forma rekabetinden kurtuldu.

KAZANIRKEN ISLIK

Ligde 4 karşılaşmada şans bulan 28 yaşındaki oyuncu, 2 asist yaptı. 4-0 kaybedilen Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gördükten sonra 3 maçtan men edilen Belhanda, saha içindeki agresif tavırlarıyla da dikkat çekiyor. 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova karşılaşmasında bile oyundan çıkarken ıslıklanan Faslı yıldızın, zorlu Porto deplasmanında nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu. Taraftarların büyük bölümü ona güvenmiyor.

TAMAMLAYACAK

Ndiaye de kart cezalısı olduğu için Portekiz’deki mücadelede oynayamayacak. Selçuk İnan tam olarak düzelmedi. Bu sebeple Porto’da orta alanın göbeğini Fernando ve Donk oluşturacak. Belhanda, forvet arkası gibi oynayacak. 28 yaşındaki futbolcudan hücumu organize etmesi bekleniyor. Galatasaray’da Ndiaye’nin cezası bu mücadelenin ardından tamamlanacak

Kaynak: Akşam



