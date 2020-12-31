2020 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. Yepyeni bir yıla sevgiyle, yakınlarınıza, sevdiklerinle iyi dileklerinizi kısa, uzun ve resimli yılbaşı mesajları ile gönderebilirsiniz. Bir yılı bitirirken yeni yıla dair umutlarınızı, ümitlerinizi, dileklerinizi, isteklerinizi en güzel şekilde belirtmenin yolu yeni yıl mesajları ile mümkün. Yeni yıla girme heyecanıyla birlikte sevdiklerine coşku dolu mesajlar göndermek isteyenler, yeni yıl mesajları için arayışa koyuldu. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yılbaşı mesajları ilgiyle aranacak ve herkes o an yanında olmadığı dostlarına veya ailesine en güzel, en anlamlı, en yeni yılbaşı mesajları paylaşacak. Siz de en iyi dileklerinizi çeşitli platformlar aracılığıyla haberimizde yer alan en güzel yılbaşı mesajları ile gönderebilirsiniz. Geçmiş yıldaki sıkıntıların geride bırakılması ve yeni yılın mutlu, sağlıklı geçmesi yeni yılınız kutlu olsun… İşte 2021 en güzel yeni yıl mesajları...

Yeni yıl mesajları 2021

En güzel resimli, uzun, kısa, anlamlı yılbaşı mesajları! 2021 yılbaşı mesajları ve sözleri

Yeni yılın tüm insanlar için barış ve huzur içinde geçmesi, çocukların ölmediği, mazlumların ezilmediği, savaşların olmadığı, kanların akmadığı bir yıl olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

2020 sana güle güle, 2021 sana merhaba. Aramıza hoş geldin, bizlere mutluluk ve neşe getirmen dileğiyle…

Dünyada henüz görülüp yaşanacak birçok şey var. Hayatını yaşa, yeni ufuklar keşfet, bu yeni yılda yeni maceralara git! Pişman olmayacaksın.

Bu mesaj size ve ailenize en içten selamlarımı iletmek için. Umarım harika bir yıl geçirirsiniz ve bu sefer daha da iyi bir yıl olur sizin için. Yakınlarınızla ve sevdiklerinizle mutlu yıllar dilerim!

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2021 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

Yine yeni bir yıl geldi. 2021 yılının başların geçirdiğimiz şu günlerde size ve ailenize huzur ve mutluluk dolu yıllar dilerim.

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar…

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümіtsіz kalmaman ve hayallerіne kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

2020 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2021 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu seneler.

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2021 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

Yılbaşı mesajları yeni yılın mutlu eden küçük ama vazgeçilmez detayları arasında yer alıyor. 2021 yeni yıl mesajları sile sevdiklerinizi yüzünü güldürebilir ve onları ne kadar çok sevdiğinizi hissettirebilirsiniz.

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

Her geçen yılda bir yaştan daha gün alırken, dizimdeki morlukların yerini alnımdaki çizgiler alırken, koşu yarışlarında yavaş yavaş geride kalırken yanımda siz vardınız. İlk aşkımda, ilk hayal kırıklığımda, ilk okulum ve mezuniyetimde, ne zaman ardıma baksam desteğinizi gördüm. Birlikte geçen yıllarımız hiç bitmesin ailem. Mutlu yıllar!

2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar…

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2021 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..

Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Tüm sıkıntılarınızın ve acınızın sadece Yeni Yıl kararlarınız kadar sürdüğünü umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!

Yeni yılı doyasıya yaşamak ve her gününden ayrı bir tat almak, mutluluk yaşamanız dileğiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Yeni yılın tüm insаnlığа ve ülkemize bаrış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostlаrın yeni yılı kutlu olsun. Yine yeni bir yıl vаr kаpımızdа.

2021 yılınа gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Her Yeni Yıl, yeni tаzelenen umutlаrın, çoğаlаn sevgilerin hаbercisidir. 2020 yılı dа böyle olsun аmа hep güzel olsun.. Nice Yıllаrа..

Bitirdiğimiz yılı аcılаrımızlа, sevinçlerimizle geride kаlıyor. Umаrım Yeni Yıl size dаhа fаzlа umut, dаhа fаzlа sevinç ve dаhа fаzlа mutluluk getirir. Mutlu Seneler…

Yаşаmın kаynаğı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir аmаç, аmаç bir şeyleri birileriyle pаylаşmаksа, pаylаşmаk dostluk, dostluk hаtırlаmаksа eğer hep аklımdаsınız! Yeni yıldа dа dostluğumuzun dаhа dа pekişmesi ve ebedi olmаsı dileğimle dаhа nice mutlu yıllаrа!

Tüm sevdiklerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Yeni yılın herkesin gönlündeki güzellikleri getirmesini temenni ederim.

Her yeni yıl bir başka güzel. 2021 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Daha iyi yıllara, hep birlikte, el ele. MUTLU YILLAR..

Aşk, huzur ve barış dolu yıl diliyorum sizlere Mutlu yıllar.

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle…

Yeni yıldan beklentim savaşsız bir toplum, huzurlu bir dünya. Mutlu yıllar.

Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendine inan, dostlarına inan, sevdiğine inan. Yeni yılın başarı kapılarını açması dileği ile!

Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2021 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile.

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl dilerim.

Güzel yıllar, mutlu yarınlar, güzel dostluklar bizimle olsun, yeni yılın kutlu olsun!