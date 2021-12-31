2021 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. 2022 yılını ise en güzel dileklerle ve heyecan içinde karşılıyoruz. Yılbaşında sevdiklerine, arkadaşlarına en güzel yılbaşı mesajlarını göndermek isteyenler internet üzerinde en anlamlı yılbaşı mesajlarını araştırıyor. 2022 yeni yıl mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürebilir ve onları ne kadar çok sevdiğinizi hissettirebilirsiniz. Resimli, anlamlı ve en güzel 2022 yılbaşını kutlamak isteyenler için en en anlamlı, özel, resimli, uzun-kısa mesajlar ve kutlama sözlerinini sizler için derledik. Bu mesajları Facebook, Instagram, WhatsApp gibi uygulamalardan yılbaşı mesajlarını hızlı bir şekilde göndermeniz mümkün.

2022 yılbaşı kutlama mesajları ve hediye önerileri… Anlamlı, duygusal, en güzel yılbaşı mesajları ve sözleri

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Gökkuşağı gibi rengarenk, güneş gibi parlak ve güller gibi mis kokulu mutlu bir yeni yıl dileğiyle…

Kalpleri fetheden yılbaşı mesajları... En güzel yılbaşı ve yeni yıl mesajları burada...

Yeni yılın ilk günü umarım en mutlu günün olur. Çünkü önümüzdeki 364 gün boyunca varlığınızı tamamen göz ardı etmeyi düşünüyorum. İyi yıllar!

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların daim olsun! İyi Yıllar...

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2022 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Tüm sıkıntılarınızın ve acınızın sadece Yeni Yıl kararlarınız kadar sürdüğünü umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!

Bitirdiğimiz yılı аcılаrımızlа, sevinçlerimizle geride kаlıyor. Umаrım Yeni Yıl size dаhа fаzlа umut, dаhа fаzlа sevinç ve dаhа fаzlа mutluluk getirir. Mutlu Seneler…

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Her yeni yıl bir başka güzel. 2022 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendine inan, dostlarına inan, sevdiğine inan. Yeni yılın başarı kapılarını açması dileği ile!

Güzel yıllar, mutlu yarınlar, güzel dostluklar bizimle olsun, yeni yılın kutlu olsun!

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2022 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

Dileklerimin en güzeli sensin, huzurum, mutluluğum, neşem seninle olsun! Mutlu yıllar!

Her hedefinize ulaşacağınız ve her sınavdan başarıyla çıkacağınız bir yıl olsun 2022! Yeni yılınız hayırlara vesile olsun!

Yılbaşında ne hediye, ne kar, ne tatil umurumda, sevdiğim yanımda olsun, gerisi hikaye!

Yeni yıla nasıl girersen öyle gider derler, hadi siz de hüzünleri geride bırakın ve yeni yıla gülerek girin! Gülmek en çok bize yakışır! Mutlu yıllar!

Gelecek yıl sizler için büyük mutluluklar, başarılar, aşklar getirsin! Gönlünüzce geçireceğiniz bir yıl olsun!

Yüzümüzde gülümsemeler bırakan, acısıyla tatlısıyla bir yıl daha bitti, daha güzeli bizim olsun! 2022’de mutluluklar!

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2022 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun. Nice Yıllara.

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2022 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Gelecek hakkında düşünün ki bir geleceğiniz olsun. Yeni yılınız kutlu olsun mutlu yıllar.

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.

Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Varsın iki göz odalı bir evimiz olmasın, yeter ki senin iki gözün bende olsun. Yeni yılın kutlu olsun sevdiceğim.

2022 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirin inşallah.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun! *Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Yeni yıl hediye önerileri 2022

Bazılarımız için mutfak eşyaları ve sofra aksesuarları vazgeçilmezdir. Neden yılbaşında 40 yıllık hatrı olan fincandan hediye olmasın?

Parfümler, kozmetik ürünler, makyaj kutuları ve tıraş takımları da güzel bir hediye olabilir.

Erkeğe yılbaşı hediye seçeneklerinden biri de ona hazırlattığınız özel cüzdandır. Hem taşıması kolay, hem çok şık, hem çok prestijli, hem de erkek için gerçek anlamda bir ihtiyaç olarak görülüyor. Özellikle son yıllarda erkek cüzdan modasında kredi kartlık ve kartvizitlikler oldukça popüler bir hale geldi. Siz de bu yılbaşında erkek arkadaşınıza ya da sevgilinize bu hediyeyi tercih edebilirsiniz.

Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.

Sevilen bir kazak ya da mont hatta çoraplar da sevilen hediyeler arasında yer alabilir.

Oyuncak denilince çocuklar akla gelse de bazılarımızın hiç büyümediğini hepimiz biliyoruz. Hem çocuklar hem de yetişkinler için oyuncak güzel bir hediye olabilir. En sevilen oyuncaklardan bir kutu hazırlayabilirsiniz.

Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.

Soğuk kış günlerinde giydikçe sizi hatırlayacağı kırmızı bir kazak hatta yılbaşı ruhunu yansıtmak için bir çift geyikli çorap

Kişiselleştireceğiniz bardak kupalar ve yanında sağlık katan bitki çayları

Son yıllarda kurabiye ve çay kutuları oldukça popüler oldu. Bunu biraz daha abartmak isteyenler ya da özenli hale getirmek isteyenler kurabiyelerini kendi yapabilir.

Takı ve aksesuar denilince her ne kadar kadınlar akla gelse de artık erkekler içinde çok farklı bileklikler ve kolyeler almak mümkün.

Extreme sporları sevenler için aksiyon kameraları