Yeni yerli MMOFPS oyunu: Sabotaj

18 Temmuz 2020 tarihinde kapılarını oyuncularına açan Sabotaj 35 kişilik bir yerli ekiple 2016 yılından itibaren geliştiriliyor. Sabotaj sıfırdan başlanarak Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirildi. Türkiye’de UE4 ile geliştirilen kimi oyunlar bulunmakla birlikte MMOFPS türü için başka bir oyun bulunmuyor. Oyunun geliştirilmesini HES Games üstlenirken yayıncılığı ise yeni yerli bir firma olan Typer Games üstleniyor.

Oyunun geliştirme süreci sonrasında Türk oyuncularının yoğun ilgisiyle karşılaşan Sabotaj oynamak ve kazanmak için para vermeniz gerekmeyen yerli FPS oyunu mottosuyla yoluna devam ediyor. Şimdiye kadar 350.000’den fazla kullanıcı hesap oluşturmuş durumda. Alışkın olduğumuzun dışında oyun geliştiricileriyle iletişim kurmak çok basit. Oyunun kendi Discord sunucusuna girdiğinizde bir anda kendinizi hem geliştirici ekiple, hem de topluluk yöneticisiyle sıcak bir sohbette bulabilirsiniz.

Oyunun hikayesi ise uluslararası ajanlardan oluşan Tactic Organizasyonu Türkiye’nin çeşitli merkezlerinde terörist eylem yapmaya çalışması ve Türk askerlerin bunları engellemeye çalışmasını konu alıyor. Aslında klasik terörist & counter terörist hikayesi diyebiliriz fakat burada önemli bir detay var; yurt dışı menşeli oyunlarda terörist ekibin üyeleri genellikle ortadoğulu (biraz da Türk’e benzeyen) kişilerden oluşurken Sabotaj’da ise terörist tarafı genellikle Avrupa kökenli ajanlardan oluşuyor. Hatta Tactic Organizasyonunda siyahi bir ajan bile bulunuyor.

Oyunun mekaniğine gelirsek; henüz açık betada olmasına rağmen rakibi olarak görülebilecek – yapımcılar ne kadar bu oyunları kendilerine rakip olarak görmediklerini söyleseler de – Zula, Wolfteam ve Point Blank (CS-Go ve Valorant vb. oyunlarla karşılaştırmak için henüz çok erken) gibi oyunlardan grafik olarak ileride fakat bununla birlikte eksikleri de bulunuyor. Kimi haritalarda Unreal Engine 4’ün tüm gücünü kullanamamışlar gibi görünüyor. Tabi bunda Türkiye’deki ortalama sistem gereksinimleri ve hitap ettikleri oyuncu kitlesi de önemli bir etken olabilir. Düşük sistemlerde de oyunun açılması için grafiklerden biraz ödün vermişler gibi görünüyor.

Arayüz, İçerik ve Sesler

Aşağıda gördüğünüz arayüz muhtemelen siz bu yazıyı okurken oyuna eklenmiş olacaktır. Arayüzün eski ve yeni hallerini beraber görebilirsiniz. Oyunun arayüzü kullanıcılardan gelen isteklere ve önerilere göre değiştiriliyor. Yeni tasarımı ise daha çok sevdiğimizi söylemeden geçmek olmaz. Eski arayüz biraz mobil oyun havası veriyor olsa da yeni arayüz ile bu hissiyattan da uzaklaşıyoruz. Oyunda toplamda 64 farklı silah ve bunlarda kullanabileceğiniz yüzlerce ekipman ve silah deseni bulunuyor. Oyundaki tüm silahlara ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Envanter sistemi biraz CS:GO’yu andırıyor. Oyuna girmeden önce B menüsüne oyunda kullanmak istediğiniz silahları ekliyorsunuz. Her silah türü için 7 farklı slot var. Bu da size kendi stratejinize göre bir ekipman dizme kolaylığı sağlıyor. Dizdiğiniz silahları maç sırasında elde ettiğiniz parayla alabiliyorsunuz. Kullandığınız hiçbir ekipman silahınıza veya karakterinize herhangi bir ekstra özellik katmıyor.

Tamamen kozmetik olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Ekipmanların tamamı kasa veya sandıklardan düşüyor. Oyunun burada (muhtemelen henüz açık betada olmasından dolayı) bonkör olduğunu söyleyebiliriz. Aylık olarak silahlara özel kasalar oyuna ekleniyor. Oyuncuların dürbünlerin oyunda görüşe etki ettiğini bildirmeleri üzerine oyuna girdiğinizde oyun size en iyi 10 silaha ücretsiz dürbün veriliyor. Siz farklı bir ekipman kullanmak isterseniz bunun için oyundan elde ettiğiniz gümüşler veya gerçek parayla aldığınız altınlarla kasalardan bunları düşürmeye çalışıyorsunuz.

Oyunun sesleri ise tatmin edici. Galata’daki martı kahkahaları Beyoğlu’nda gezmesini sevenler için güzel bir detay olacaktır. Tüm silahların sesleri gerçek seslerine yakın olarak yapmaya çalışmışlar ama bir iki küçük dokunuşla daha iyi olabilir. Açık betada olan bir oyun için şu an yeterli ama geliştirici ekip bu konuda sürekli geliştirme yaptığını ayrıca belirtiyor. Kimi zaman rakip karakter üstünüzden veya altınızdan geçtiğinde seslerin nereden geldiğini karıştırabiliyorsunuz.

Oyundaki Modlar ve Haritalar

Sabotaj’da oyuncular maç atmak istediklerinde rekabetçi eşleştirme sistemine veya lobilerin olduğu sunuculara giriş yapabiliyorlar. Eşleştirme maçlarının lobi maçlarına göre daha çetin geçtiğini söylemek isteriz. Lobilerde ise biraz daha eğlencesine maçlar atılıyor. Eşleştirmeli sistemde sadece Sabotaj modu oynanırken lobiden oyuna girmek istediğinize Herkes Tek, Takım Maçı, Eleme, Bölge Koruma, İstihbarat (Bayrak Kapma olarak düşünebilirsiniz) ve yine Sabotaj modunda maçlar atabilirsiniz.

Bunların yanında klanlar içinde özel bir sunucu sistemi bulunuyor. Sadece klan üyesi olan oyuncuların giriş yapabildiği bu sunucuda klanlar birbirleriyle karşılaşma yapabiliyorlar. Oyunda 9 farklı harita bulunuyor. Haritalardan birisi hepimizin bildiği bir haritanın (Dust2) İstanbul Galata semtine uyarlanmış hali. Geri kalan 8 harita ise özgün haritalardan oluşuyor. İzmir Agora, Mersin Limanı, Akdeniz Petrol Platformu, Frans Fort Boyard, Levent Ofis, Kervansaray, Hakkari Kalekol ve Hangar haritaları oyunun özgün haritalarını oluşturuyor.

Espor

Sabotaj espor tarafında da oyuncularını sevindirmesi muhtemel. Hem rekabetçi bir oyun olması, hem ekiplerinde deneyimli espor yöneticilerinin bulunması hem de şimdiye kadar düzenlediği turnuvalar ve klan etkinliklerinde 50.000 TL’ye yakın ödül dağıtması bunun en büyük göstergesi. Halihazırda İstanbul Wild Cats, Bursa Espor, İstanbul Espor, Anatolia, World Judge, Thatoc Esports, Çamlıca Espor, Heavy Damage, Godzilla, Sakarya Espor ve Space Cats kulüpleri Sabotaj için takımlarını duyurdular. Yakın bir zamanda da Galacticos, Sangal gibi köklü kulüplerinde takım duyurusu yapacağı kulağımıza gelen dedikodular arasında.

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