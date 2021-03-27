Yeni Warface Soygun sezonu artık PC’de

MY.GAMES ve Warface ekibi, yeni Warface 'Soygun' sezonunun PC'de başladığını duyurdu. Soygun sezonunda aynı adı taşıyan PvE co-op görevi, yeni PvP haritası, yepyeni silah serileri, eşsiz ödül paketleri ve teknik geliştirmeler yer alıyor. Yeni sezon, PC’den ücretsiz güncellemeyle indirilebiliyor. Yeni sezon PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına ise çok yakında geliyor.

Sezon fragmanını buradan izleyebilirsiniz: https://youtu.be/HPXE49QyUAA

Yeni sezonun Soygun adlı PvE görevinde oyuncular Blackwood’un bankasını soymak için kiralık asker rolünü üstlenecekler. İki kişilik takım görevi olan Soygun’da oyuncular banka binasında yeni halat mekanikleri kullanacak, her biri öncekinden daha zor üç kasa açacak ve aynı zamanda polis ve özel kuvvetlerle çatışarak dinamik bir aksiyona dalacaklar.

Soygun sezonu özellikleri:

● Yeni Düşmanlar: Blackwood’un para kasasına ulaşmaya çalışan oyuncuların ana düşmanları bu sefer Polis ve Özel Kuvvetler olacak.

● Yeni Silahlar: Havalı silahlardan ateş etmeyi sevenler banka servetini simgeleyen altın kaplamalı “Jackpot” silah serisini beğenecekler. Bu silah serisinde hasarı ve atış hızı daha yüksek M4 Marksman Custom keskin nişancı tüfeği dahil 6 silah modeli mevcuttur.

● Yeni Başarımlar: Soygun özel harekatı tarzındaki temalı ödüller çeşitli eşsiz işaret, rozet ve şeritler içeriyor.

● Yeni Ekipman. Yeni sezonda 4 farklı miğfer ve yelek türü ile eldiven ve botlardan ibaret soygun temalı “Şekil Değiştiren” teçhizatları geliyor. Kiralık soyguncular için özel geliştirilen “Şekil Değiştiren” ekipmanı polisle çatışmalarda mermilere karşı en iyi zırh koruması sağlayacaktır.

● PvP takım modu için yeni harita: Bomba İmha modunda şimdi yeni “Soygun” haritası var. “Soygun” özel harekatından esinlenerek tasarlanan yeni harita gökdelendeki iki katlı bir banka konumunda yer alıyor.