Yeni transferler göreve hazır

Trabzonspor’un Rosenborg’tan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen ve Real Valladolid’den kiraladığı 21 yaşındaki Ekvadorlu forvet Stiven Plaza sağlık kontrolünden geçti. Yapılan tetkikler sonucunda iki oyuncuda da herhangi bir sorun olmadığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan kontroller sonrasında Karadeniz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada “Yeni transferlerimiz Anders Trondsen ve Stiven Plaza bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiler" ifadelerine yer verildi. Bu arada Fırtına, 17 Ağustos Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Trondsen ile Plaza’nın da takımla birlikte sahaya inmesi bekleniyor.