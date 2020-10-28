Ali Koç’un başkanlığında geçen ilk iki sezonun en çok tartışma yaratan kısmı, transfer fiyaskoları olmuştu. Transferlere imza atan ve geçen sezon ocak ayında ayrılana kadar başkan Koç’un toz kondurmadığı sportif direktör Damien Comolli, oyuncu tercihleriyle hedef adam haline gelmişti. Bu sezon Emre Belözoğlu önderliğinde yapılanan futbol şubesi,

A takıma tam 16 transfer yaptı. Transferde ön plana çıkan konular, genelde Süper Lig’den oyuncu seçilmesi, bonservisi elinde olan isimlere yönelinmesiydi. Ancak yenilerin en dikkat çeken yönü, geçen sezon takımlarında toplam 192 gole katkı vermeleriydi.

Asistler Caner’den

Yeni transferler, skorer yönlerini Fenerbahçe’ye de taşıdı. Sarı-Lacivertliler’in ligde kaydettiği 10 golün tamamında bu sezon gelen oyuncuların katkısı var. Eskilerden Serdar Aziz 1 gol atarken asisti yapan Caner’di. Ozan Tufan da tek asistini Pelkas’a yaptı. Caner Erkin, geride kalan 6 haftanın tamamında forma giyerken, 3 asistle bu alanda takımın lideri oldu. En skorer isimler ise 2 golünü de penaltıdan kaydeden Jose Sosa ile çıktığı ilk maçta Karagümrük filelerini 2 kez sarsan Mbwana Samatta.

7 oyuncudan katkı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden 15’i ligde süre aldı. Bunlardan Caner, Gökhan, Sosa, Samatta, Valencia, Cisse ve Pelkas skora katkı sağladı. Kanarya’ya imza attığında sakat olan Diego Perotti henüz sahaya çıkmadı. Kemal Ademi ise son Trabzonspor maçında siftah yaparken sadece 2 dakika süre alabildi.

Aslıhan Çil