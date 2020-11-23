Yeni teknik direktör de çare olamadı! Acun Ilıcalı'nın takımı...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 9.haftasında evinde Feyenoord'a 3-1 kaybetti. Bu sezon oynadığı dokuz maçta da kazanamayan ve teknik direktör Hofland ile yollarını ayıran Sittard takımında bu değişim de etkisini göstermedi
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 9.haftasında evinde Feyenoord'a 3-1 kaybetti. Bu sezon oynadığı dokuz maçta da kazanamayan ve teknik direktör Hofland ile yollarını ayıran Sittard takımında bu değişim de etkisini göstermedi
HOLLANDA EREDIVISIE PUAN DURUMU
Milli oyuncu Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü maçta Senesi ve Berghuis penaltıdan iki gol atarken Fortuna Sittard adına golü Flemming kaydetti