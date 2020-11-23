Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 9.haftasında evinde Feyenoord'a 3-1 kaybetti. Bu sezon oynadığı dokuz maçta da kazanamayan ve teknik direktör Hofland ile yollarını ayıran Sittard takımında bu değişim de etkisini göstermedi

HOLLANDA EREDIVISIE PUAN DURUMU

Milli oyuncu Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü maçta Senesi ve Berghuis penaltıdan iki gol atarken Fortuna Sittard adına golü Flemming kaydetti



