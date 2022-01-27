Real Madrid, son yıllarda süper yıldızlardan çok genç yeteneklerin peşine düştü. İspanyol devi, Brezilyalı genç yetenekler Vinicius Junior ve Rodrygo için 45’er milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Real Madrid, gözünü yine genç bir Sambacı’ya dikti: Endrick Felipe Moreira da Sousa... 15 yaşındaki süper yetenek, Brezilya’da U20 takımlarının mücadele ettiği Copinha’daki performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Endrick, birbirinden güzel golleriyle Palmeiras’ı şampiyonluğa taşıdı. Copinha’daki sergilediği futbol , Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Manchester United, Chelsea, PSG ve Ajax gibi takımların Endrick’in peşine düşmesi için yeterli oldu. Marca’da yer alan habere göre bu yarışta mutlu sona yakın olan takım Real Madrid.

Vinicius taktiği

Endrick’in sözleşmesinde 17 milyon Euro’ya serbest kalacağına yönelik bir madde var. Ancak FIFA kuralları gereği 15 yaşındaki yıldız, 18 yaşından önce Avrupa’dan herhangi bir kulübe transfer olamıyor. Real Madrid, Endrick’i kaptırmamak için daha önce Vinicius Junior’da izlediği taktiğin aynısını uygulayacak. Real, Vinicius’un sözleşmesinde 30 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi olmasına rağmen işi erkenden bitirmek için 45 milyon Euro ödemişti. İspanyol devinin Endrick için de bonuslarla 50 milyon Euro’ya kadar çıkacak bir teklif sunduğu belirtildi.

7 maçta 6 gol

15 yaşındaki forvet, Copinha’da 7 maçta 6 gol atmıştı. Endrick’in ceza sahası dışından röveşatayla fileleri sarstığı vuruşu, sosyal medyada gündem olmuştu. Palmeiras’ın genç yeteneği, taraftarların seçimiyle 1.3 milyon oy alarak turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Yıldız futbolcunun yeni sezonda Palmeiras A Takımı’nda forma şansı bulması bekleniyor.





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