Yeni PUBG güncellemesi birçok yenilik getiriyor!

Aktif oyuncu sayısına bakıldığında en popüler oyunlardan biri olan PlayerUnknown’s Battlegrounds‘un yeni güncellemesi ana sistem sunucularına yüklendi. Bu güncelleme ile birlikte yeni silahlar, yeni skinler ve yeni “Pass” sistemi kullanıcılara sunulacak.

PUBG güncelleme ile yeni silahlara kavuşuyor!

Güncellemenin getirdiği yeni silah MP5K. Hafif makineli tüfek kategorisinde yer alan bu silah, 30 mermi kapasitesine sahip ve eklentiler ile 40 mermi kapasitesine kadar genişletilebiliyor.

MP5K özellikleri

Dakikada 900 mermi atabilen yüksek bir ateşleme hızına sahiptir ve geri tepmesi rahatlıkla kontrol edilebilir.

Taktiksel bir dipçiğin, farklı türden şarjörlerin, namlu eklentilerinin, kabzaların, lazer işaretçisinin ve elbette dürbünlerin kullanımına olanak sağlayan tüm eklentilere sahiptir.

Temel hasar değeri 33’tür

Vikendi’ye özeldir.

PUBG Survivor Pass 3: Wild Card

10 hafta sürecek olan pass süresi boyunca kazanabileceğiniz 60’tan fazla ödülü içeren ‘Survivor Pass 3: Wild Card’ çok yakında başlayacak. Yeni pass süresince, oyuncuların becerilerini sınayacak olan geliştirilmiş görevler ve görevleri gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlayacak oyun içi özellik, lobi ve arka plan müziği gibi unsurlar yer alacak.

Pass Dönemi

Survivor Pass 3: Wild Card, 26 Mart’tan 4 Haziran’a kadar 10 hafta boyunca sürecek.

İyileştirilmiş Özellikler

Görev durumu artık canlı oyun esnasında görüntüleniyor.

Mevcut görev durumunu görüntülemek için P tuşuna basabilirsin. (Verinin canlı güncellemesi, birkaç saniye gecikmeli olarak gerçekleşebilir)

Yeni Görevler

Günlük Görevler: Bu görevler her gün değişebilir; görevlerin her birini mutlaka zamanında tamamla! Her gün en fazla 3 görev değiştirebilirsin.

Haftalık Görevler: Haftalık olarak 10 yeni görev alabileceksiniz. Her hafta bu görevlerin en fazla 5’ini değiştirebilirsiniz, süresi sona eren görevler kaybolur.

Acemi Görevleri: PUBG’nin oyun içi özelliklerinin tanıtımını yapan 10 görev.

Oyuncuların silah becerilerini sınamak için yeni zorlu görevler eklendi: Şu silahları kullanma becerilerinizi sınayacak bazı ilave görevler de var: Tommy Gun, Beryl M762, S686, UMP45, M16A4. Tüm silahlara ait görevleri tamamlarsanız, silah kozmetikleri kazanabilirsiniz.

Ödüller

60’tan fazla ödül

Yeni karakter suratları ve saçı ücretsiz olarak pass ödülüdür

Yeni sırt çantası kostümü

Pass’ın seviyesini her yükselttiğinde, karşılığında eşyalar veya rastgele anahtarlar alabileceğiniz bir kupon kazanacaksınız.

Tüm bunlar dışında PUBG güncelleme #27 bir çok yeni özellik ve yeni skini beraberinde getiriyor. Yakın zamanda tüm kullanıcılar için indirilebilir olacak. (ShiftDelete)