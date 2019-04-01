Yeni PUBG güncellemesi birçok yenilik getiriyor!
Dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan PUBG, güncelleme #27 adını verdiği yeni sürümünü ana sunucularına yükledi. Bu güncelleme ile birlikte birçok yeni özellik kullanıcıların beğenisine sunulacak. İşte detaylar!
Aktif oyuncu sayısına bakıldığında en popüler oyunlardan biri olan PlayerUnknown’s Battlegrounds‘un yeni güncellemesi ana sistem sunucularına yüklendi. Bu güncelleme ile birlikte yeni silahlar, yeni skinler ve yeni “Pass” sistemi kullanıcılara sunulacak.
PUBG güncelleme ile yeni silahlara kavuşuyor!
Güncellemenin getirdiği yeni silah MP5K. Hafif makineli tüfek kategorisinde yer alan bu silah, 30 mermi kapasitesine sahip ve eklentiler ile 40 mermi kapasitesine kadar genişletilebiliyor.
MP5K özellikleri
Dakikada 900 mermi atabilen yüksek bir ateşleme hızına sahiptir ve geri tepmesi rahatlıkla kontrol edilebilir.
Taktiksel bir dipçiğin, farklı türden şarjörlerin, namlu eklentilerinin, kabzaların, lazer işaretçisinin ve elbette dürbünlerin kullanımına olanak sağlayan tüm eklentilere sahiptir.
Temel hasar değeri 33’tür
Vikendi’ye özeldir.
PUBG Survivor Pass 3: Wild Card
10 hafta sürecek olan pass süresi boyunca kazanabileceğiniz 60’tan fazla ödülü içeren ‘Survivor Pass 3: Wild Card’ çok yakında başlayacak. Yeni pass süresince, oyuncuların becerilerini sınayacak olan geliştirilmiş görevler ve görevleri gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlayacak oyun içi özellik, lobi ve arka plan müziği gibi unsurlar yer alacak.
Pass Dönemi
Survivor Pass 3: Wild Card, 26 Mart’tan 4 Haziran’a kadar 10 hafta boyunca sürecek.
İyileştirilmiş Özellikler
Görev durumu artık canlı oyun esnasında görüntüleniyor.
Mevcut görev durumunu görüntülemek için P tuşuna basabilirsin. (Verinin canlı güncellemesi, birkaç saniye gecikmeli olarak gerçekleşebilir)
Yeni Görevler
Günlük Görevler: Bu görevler her gün değişebilir; görevlerin her birini mutlaka zamanında tamamla! Her gün en fazla 3 görev değiştirebilirsin.
Haftalık Görevler: Haftalık olarak 10 yeni görev alabileceksiniz. Her hafta bu görevlerin en fazla 5’ini değiştirebilirsiniz, süresi sona eren görevler kaybolur.
Acemi Görevleri: PUBG’nin oyun içi özelliklerinin tanıtımını yapan 10 görev.
Oyuncuların silah becerilerini sınamak için yeni zorlu görevler eklendi: Şu silahları kullanma becerilerinizi sınayacak bazı ilave görevler de var: Tommy Gun, Beryl M762, S686, UMP45, M16A4. Tüm silahlara ait görevleri tamamlarsanız, silah kozmetikleri kazanabilirsiniz.
Ödüller
60’tan fazla ödül
Yeni karakter suratları ve saçı ücretsiz olarak pass ödülüdür
Yeni sırt çantası kostümü
Pass’ın seviyesini her yükselttiğinde, karşılığında eşyalar veya rastgele anahtarlar alabileceğiniz bir kupon kazanacaksınız.
Tüm bunlar dışında PUBG güncelleme #27 bir çok yeni özellik ve yeni skini beraberinde getiriyor. Yakın zamanda tüm kullanıcılar için indirilebilir olacak. (ShiftDelete)