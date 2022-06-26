Yeni PSP’den ilk görsel geldi

Ortaya çıkan bir görsel, oyunseverleri heyecanlandırdı. Steam Deck ve Nintendo Switch’e rakip olacak bir PSP sürümünün gelebileceği iddiası ortaya çıktı.

Sony’nin yakın gelecekte Steam Deck rakibi bir PSP sürümünü piyasaya sürebileceği iddia ediliyor. Cihazla ilgili henüz resmi bir paylaşım olmasa da birçok sızıntı ortalıkta dolaşıyor. Örneğin, PlayStation ile AMD işbirliğinin bir sonucu olarak yeni Zen3 mimarisi ile ortaya çıkan yeni nesil bir APU’nun kullanılabileceği belirtiliyor.

Bu durumda Steam Deck’in bir adım önüne geçecektir. Zira bu cihazda Zen2 mimarisine dayalı bir APU kullanılıyor. Fakat piyasada Aya Neo ve Nintendo Switch gibi birçok rakip bulunuyor.

Steam Deck özellikleri

İşlemci:

CPU: Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5 GHz (448 GFlops FP32’ye kadar)

GPU: 8 RDNA 2 CU, 1.0-1.6 GHz (1.6 TFlops FP32’ye kadar)

Güç tüketimi: 4-15W

RAM:

16 GB LPDDR5 RAM (5500 MT/s)

Depolama:

64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1)

256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

512 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

Ekran:

Çözünürlük: 1280 x 800 piksel (16:10)

Boyut: 7 inç

Parlaklık: 400 nit

Yenileme hızı: 60 Hz

Dokunmatik desteği: Evet

Bağlantı:

1 x USB-A 3.1 Port, 2 x USB-A 2.0 Port, Ethernet, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz ve 5GHz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Steam Deck fiyatı

64 GB: 399 dolar

256 GB: 529 dolar

512 GB: 649 dolar

Kaynak: shiftdelete