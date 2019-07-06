Yeni patron gençlerle başladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son seçimlerin ardından yönetimdeki kurmaylarına görev dağılımı yapılmayacağını, özellikle futbolda işi profesyonellerin yürüteceğini söylemişti. Bu gelişmenin ardından son yıllarda transferden sorumlu yönetici olarak görev yapan Umut Güner, bu duruma tepki göstermiş ardından da istifasını vermişti. Bu gelişmenin ardından Başkan Fikret Orman’ın görevlendirdiği kulüp profesyoneli Ali Naibi, takımın futbol şubesinde daha büyük yetkiyle çalışmalara başladı. Futbol A Takım Direktörü Naibi, ilk icraatini takımın gençleriyle yaptı.

4 isimle...

Beşiktaş’ta genç futbolcular Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler’in sözleşmeleri uzatıldı. Siyah- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Oğuzhan Akgün ile 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz’ın sözleşmeleri 2023, 18 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ile İlkay İşler’in sözleşmelerinin ise 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirildi. Tören fotoğrafında futbolcularla birlikte sadece Ali Naibi’nin yer alması da dikkat çekti.